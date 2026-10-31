Fernando Lozada presiente una TRAICIÓN por parte de este Granjero en La Granja VIP que podría dejarlo fuera
El creador de contenido no confía mucho en uno de sus compañeros y presiente que podría quedar nominado durante La Traición
Fernando Lozada ha generado ciertas dudas a los televidentes con su estrategia. El influencer trató de mantenerse neutral dentro de La Granja VIP, pero sus actitudes lo vinculan a una alianza con el Equipo Resistencia, situación que ha provocado que el Equipo Disfuncional se alejara de él.
Esto también sucedió con Julio Camejo y Kevyn Contreras, quienes han mantenido una relación mucho más cercana con Fernando a pesar de las diferencias en cuanto a alianzas. Sin embargo, la relación entre estos Granjeros se ha ido deteriorando con el transcurso de las semanas y ahora el creador de contenido espera una posible traición por parte del actor cubano.
¿Julio Camejo traicionará a Fernando Lozada?
El actor cuenta con el poder de La Traición luego de haber conseguido La Salvación durante el jueves pasado. Esto quiere decir que tendrá la posibilidad de quitar a otro Granjero de la tabla de nominados y, en su lugar, pondrá a otro participante que ahora mismo no esté en riesgo. Según la predicción de Fernando, él será el elegido por Camejo.
“Yo creo que hoy me mandan a mí”, le comentó Lozada a Manelyk sobre La Traición. El influencer comenzó a tener ciertas dudas sobre Julio, ya que éste le había prometido ser el Peón de Oro al finalizar su capatacia, pero por estrategia terminó eligiendo a Bebeshita.
A diferencia de otras oportunidades, Camejo faltó a su palabra y no colocó a Fernando con inmunidad para evitar el peonato en esta semana 8 del reality. Esta puede ser no ser la excepción, por lo que Lozada espera que, quien supo ser su compañero dentro del reality, lo traicione esta noche.
¿A qué hora es la octava Traición de La Granja VIP?
La octava Traición de La Granja VIP se llevará a cabo este viernes 30 de octubre durante el programa nocturno, que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Allí se conocerá la decisión de Julio Camejo y cómo quedará la tabla definitiva de nominados para la próxima Gala de Eliminación.
Será una noche clave para Fernando Lozada, quien descubrirá si su presentimiento se convierte en realidad o si el actor cubano decide colocar a otro de sus compañeros en riesgo de abandonar la competencia.