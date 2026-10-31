La Bebeshita tuvo un gran papel como Capataz, el Tío Pepe la reconoció con el PRESUPUESTO, pero las MULTAS los hundieron otra vez

Los Granjeros llegarán a la semana nueve con un ajustado presupuesto. A pesar de que el Tío Pepe sigue siendo generoso con ellos y les reconoce su trabajo y esfuerzo en las labores diarias, no han dejado de cometer errores y las multas le salen cada vez más caras.

Como cada viernes, el Tío Pepe se presentó a la Gala y calificó el desempeño del Capataz que esta semana fue la Bebeshita. Aunque el Mayoral halagó a la influencer, también dejó en claro que hubo errores.

"Estuve muy sorprendido desde el principio esta semana porque está capatacia fue diferente a todas las anteriores. Bebeshita tu estilo fue diferente y muy particular, pero debo reconocer que tuviste un buen resultado y funcionó sin necesidad de imponer un carácter fuerte o una autoridad más allá de lo necesario", dijo el Mayoral.

No obstante, también advirtió que le hizo falta ser más estricta con algunos de sus compañeros, especialmente con Kevyn Contreras Bicolor porque no trabajó como debía. "Pero en general fue una buena semana, todo funcionó adecuadamente, hubo orden y un mejor ambiente de trabajo", añadió el Tío Pepe.

El Mayoral también aprovechó para felicitar a todos por su buen desempeño. "Sentí que esta semana todo fluyó mejor, los corrales están ordenados, La Granja está limpia, los animales bien atendidos e incluso el hogar en un buen estado de limpieza".

Por todo lo anterior, el Tío Pepe les autorizó un presupuesto de 35 mil Plata Cash.

Así terminó el presupuesto de los Granjeros para la novena semana

Como siempre, a pesar de que el Tío Pepe dicta una cifra, al final el presupuesto semanal se vio afectado por las multas que cometieron muchos de los Granjeros y terminó en solo 14 mil 547 Plata Cash.

Adal Ramones les mostró cuáles fueron las faltas que los llevaron a la cifra anterior:

