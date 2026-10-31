El poder de la Traición está poniendo a prueba a los disfuncionales, ganaron pero podrían terminar divididos

El poder de la Traición está poniendo en duda la alianza entre los disfuncionales. En esta ocasión todos los nominados en riesgo son de ese grupo y será decisión de Julio Camejo salvar a alguno, por lo que ha habido dudas y acusaciones.

La estrategia que el equipo disfuncional decidió seguir esta semana fue nominarse entre sí durante el miércoles de Asamblea para garantizar que únicamente aliados estuvieran en la Tabla para el reto del jueves de Salvación y así quedarse con el poder de la Traición. Aunque su plan funcionó, está trayendo problemas.

Julio Camejo tiene en sus manos la decisión de salvar a:



Rafael Mercadante

Natalia Alcocer

Pablo Montero

Kevyn Contreras Bicolor

La única que en esta ocasión no puede ser salvada es Niurka debido a que fue llevada a la Tabla de manera automática hasta el domingo.

El problema es que Natalia había entendido que la salvada sería ella. Incluso, pidió a sus seguidores que no votaran para no dejarle mucho apoyo al miembro de la resistencia que sea traicionado.

Pero Kevyn fue subido a la Tabla de último momento debido a que decidió sabotear el juego para competir por el Huevo dorado y su amistad con Julio está poniendo el riesgo la alianza.

Los disfuncionales están convencidos de que Julio terminará apoyando a Bicolor que, además, se ha mostrado algo confundido en los últimos días, por lo que han cuestionado si realmente está jugando en equipo o tomará decisiones individuales según le convenga.

Los disfuncionales lograron lo que se proponían, pero todavía hay muchos riesgos

A pesar de que la estrategia de los disfuncionales ha salido bien hasta ahora, todavía no pueden cantar victoria.

El viernes de Traición la dinámica principal es que quien tiene el poder, en este caso Julio Camejo, elige a uno de los nominados para sacarlo del riesgo y llevar a alguien del equipo contrario. Sin embargo, eso solo sucede de dicha manera si se trata de una traición simple.

El pajarito de la suerte puede dictar otra cosa, por ejemplo, una tradición doble, una traición en cadena, una tradición del Capataz o una traición de Peones. Es decir, existen otros escenarios en los que no necesariamente todo saldría justo como lo están planeando.

A pesar de que el equipo de los disfuncionales es consciente de ello y también han planteado estrategias al respecto, todo será una sorpresa.

Finalmente, incluso si todo saliera tal como ellos esperan, forzosamente habrá miembros de su equipo en la Tabla de Nominados y el público podría decidir que alguno de ellos deje La Granja VIP definitivamente.