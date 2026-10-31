Muere el bebé de El Komander; así anunció la noticia el cantante

El regional mexicano se viste de luto tras confirmarse la muerte del bebé de Alfredo Ríos El Komander. El anuncio lo hizo el cantante a través de un comunicado.

El deceso del pequeño, llamado José Eliseo Ríos Ávila, es un duro golpe para el representante del movimiento alterado.

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Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

¿Cómo anunció el Komander la muerte de su bebé?

El cantante acompañó la publicación con la canción Descansa mi amor, un tema que es dedicado para quienes han tenido una pérdida.

"Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor", fue la esquela compartida en redes sociales.

El equipo del cantante solicitó respeto absoluto y privacidad para la familia durante este duro proceso de duelo.

Además dio a conocer que la presentación del intérprete en Nuevo León para este 31 de octubre queda cancelada debido al momento personal.

¿Quién es el Komander?

José Alfredo Ríos Meza, conocido artísticamente como El Komander, es un famoso cantante y compositor mexicano de música regional mexicana. Nacido el 29 de abril de 1983 en Culiacán, Sinaloa, es considerado uno de los principales exponentes y líderes del subgénero denominado "movimiento alterado" o corridos alterados.