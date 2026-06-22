Los 3 colores de uñas que lucen elegantes y serán tendencia este verano 2026

Los colores de uñas que lucen más elegantes y serán tendencia durante el verano 2026 son el amarillo mantequilla, el rosa agua o rose water y el champagne perlado. Estas tonalidades destacan por aportar luminosidad, frescura y sofisticación a las manos, además de adaptarse a diferentes estilos, edades y ocasiones.

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Su principal ventaja es que combinan con los colores característicos de la temporada sin perder ese aire refinado que buscan quienes prefieren una manicura atemporal. Las tendencias actuales reflejan una clara evolución hacia la naturalidad. Por eso los esmaltes demasiado estridentes o los contrastes excesivos van quedando atrás.

Tendencias de uñas en verano 2026: los 3 colores de uñas más elegantes de la temporada

Los expertos en manicura coinciden en que estos tonos serán protagonistas durante los próximos meses gracias a su versatilidad y capacidad para favorecer distintos tonos de piel.

Amarillo mantequilla

Este color se posiciona como una de las grandes sorpresas de la temporada. Más suave y sofisticado que los amarillos intensos, aporta luminosidad sin resultar llamativo.

Favorece especialmente a pieles claras, medias y bronceadas

Combina con estilismos neutros y colores vibrantes

Puede llevarse en acabados brillantes, perlados o minimalistas

Rose Water o agua de rosas

Se trata de un rosa translúcido con acabado brillante que se ha convertido en uno de los favoritos de quienes buscan una manicura elegante y natural. Este tono ha ganado popularidad gracias a su estética refinada y su capacidad para complementar cualquier look, desde los más casuales hasta los más formales.

Aporta un efecto saludable a las uñas

Ayuda a que las manos se vean más luminosas

Funciona tanto en uñas cortas como largas

Champagne perlado

La mezcla entre beige, dorado suave y reflejos nacarados convierte a este esmalte en una apuesta segura para quienes desean una manicura sofisticada. Según especialistas de Nails Magazine, esta estética representa el lujo silencioso que sigue marcando la moda y la belleza en 2026.

Refleja la luz de manera elegante

Combina con joyería dorada y plateada

Resulta ideal para eventos especiales y para el uso diario

¿Por qué estos colores de uñas serán los más buscados del verano 2026?

La respuesta está en su capacidad para equilibrar tendencia y elegancia. Mientras que en temporadas anteriores predominaban los tonos neón o los colores extremadamente vibrantes, las propuestas actuales se orientan hacia una belleza más refinada y versátil.

La prestigiosa manicurista Jin Soon Choi, fundadora de JINsoon y una de las profesionales más respetadas de la industria, ha explicado que las clientas buscan cada vez más colores que puedan acompañarlas en diferentes situaciones sin perder sofisticación. Los tonos suaves, luminosos y naturales cumplen precisamente esa función.

Por su parte, Nailpro destaca que los colores inspirados en elementos naturales seguirán dominando las tendencias durante todo el año. El amarillo mantequilla evoca la calidez del verano; el rose water aporta frescura y delicadeza; y el champagne perlado añade un toque de glamour discreto.

Además, estos 3 colores tienen una característica en común: favorecen a una amplia variedad de tonos de piel y pueden adaptarse a múltiples diseños. Así es como son especiales para manicuras minimalistas o acabados cromados y perlados.