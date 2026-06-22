Cómo hacerte las ‘uñas talavera’ en casa y con unos sencillos pasos

Poder hacerte tu manicura desde casa es una gran forma de economizar y al mismo tiempo lucir unas manos de impacto. Las ‘uñas talavera’ se destacan por ser un look juvenil y muy mexicano que puedes tener en tus manos.

Patricio “N” confiesa el dolor que siente por pasar el Día del Padre sin sus hijas

Para obtener el estilo en tu próximo diseño de uñas, te detallaremos cómo lo puedes lograr haciendo unos sencillos pasos; te va a encantar lucir el nuevo look.

¿Cómo hacer las ‘uñas talavera’?

Las ‘uñas talavera’ se destacan por tener un look similar a la reconocida artesanía de cerámica que se vende en ciertas partes de México. Para que lo puedas recrear, debes contar con lo siguiente:

Buffer.

Lima suave.

Algodón y acetona.

Deshidratador.

Base coat.

Esmalte semipermanente azul rey, negro, efecto mate y blanco

Cromo dorado

Acrílico clear.

Pincel y herramienta para hacer puntos.

Brocha suave.

Lámpara UV/LED.

Al tener todo lo anterior, podemos hablar sobre los sencillos pasos para hacer el diseño de uñas en casa, siguiendo las indicaciones de la cuenta de @gemmalarios_:

Lima la superficie con la buffer hasta eliminar el brillo. Dale forma a tu uña con la lima suave y limpia con ayuda del algodón humedecido con acetona. Aplica deshidratador y deja secar al aire. Añade una capa de base coat y cura en la lámpara por 60 segundos. Agrega una capa de azul rey, curamos por 60 segundos. Añade una capa de mate, cura por el mismo tiempo. Con un pincel dibuja todos los detalles y puntos que quieras en negro. Curamos. Frota el efecto cromo en los detalles. Encima, añade detalles en blanco para encima esparcir acrílico clear y curar por 30 segundos. Repetimos hasta cubrir toda la uña. Finalmente, curamos por 60 segundos en lámpara. Aunque no lo menciona, al final podemos colocar una capa de top coat para sellar tus uñas talavera.

¿Dónde hacen la talavera en México?

Principalmente, la talavera se produce en Puebla, un destino en el que podrás encontrar todo tipo de piezas, con diversos tamaños y precios. El elevado precio se debe a que no es cerámica industrial, además de usar técnicas certificadas y su decorado es hecho completamente a mano.

Luce la impactante artesanía en tus manos, haciendo los sencillos pasos desde tu casa para tener una manicura original y de impacto; recuerda ser paciente y usar capas delgadas para un mejor acabado.