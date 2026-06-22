3 rituales para hacer en la noche de San Juan y atraer la abundancia este 23 de junio

La noche del 23 de junio es considerada por muchas tradiciones populares como un momento ideal para realizar rituales orientados a la abundancia, la renovación y el cumplimiento de deseos. Entre los más conocidos se encuentran el ritual del fuego de la noche de de San Juan para dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar, el cuenco de agua con elementos simbólicos y la caminata consciente al amanecer para manifestar nuevos objetivos.

Cada año, la celebración de San Juan reúne costumbres ancestrales vinculadas con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Aunque sus significados varían según la región, el fuego, el agua y la conexión con la naturaleza suelen ser protagonistas de una noche que invita a reflexionar sobre el pasado y abrirse a nuevas oportunidades.

¿Cuáles son los rituales más populares para la noche de San Juan?

La tradición popular ha conservado diversos rituales que buscan simbolizar el cierre de ciclos y la llegada de una nueva etapa. Estos son 3 de los más practicados durante la noche de San Juan.

El ritual del fuego: escribe, quema y libera

Considerado uno de los rituales más emblemáticos de esta celebración, consiste en escribir en una hoja todo aquello que se desea dejar atrás. La idea es visualizar cómo esas preocupaciones desaparecen para dar paso a nuevas experiencias y proyectos.



Escribir lo que quieres soltar: miedos, preocupaciones, malos hábitos o situaciones que deseas superar. Quemar el papel de forma segura: el fuego simboliza la transformación y la liberación de cargas emocionales. Acompañar con una vela aromática: muchas personas utilizan velas de salvia o sándalo para reforzar el carácter simbólico del ritual.

El cuenco de agua para atraer la abundancia

El agua también ocupa un lugar central en las tradiciones de San Juan por su asociación con la purificación y la renovación.



Llenar un recipiente de cristal con agua Agregar monedas, pétalos blancos y una rama de romero: elementos tradicionalmente vinculados con la prosperidad y la buena fortuna. Dejarlo durante toda la noche cerca de una ventana o al aire libre: según la creencia popular, absorberá la energía especial de esta fecha. Al amanecer, muchas personas utilizan esa agua para regar una planta o lavarse las manos mientras visualizan sus metas y deseos para los próximos meses.

Caminata consciente o danza al amanecer

Recibir los primeros rayos del sol del 24 de junio representa simbólicamente el inicio de una nueva etapa.



Caminar en silencio: permite reflexionar sobre los aprendizajes recientes y las metas futuras. Bailar al aire libre: muchas personas optan por celebrar el cambio de ciclo con música y movimiento. Practicar la gratitud: agradecer por lo vivido es uno de los elementos más repetidos en las tradiciones de bienestar y desarrollo personal.

Celebraciones por la noche de San Juan en México

La noche de San Juan, celebrada entre el 23 y el 24 de junio, no tiene la misma popularidad en todo México que en países como España o Puerto Rico. Pero sí se mantiene viva en algunas comunidades donde se mezclan tradiciones católicas, indígenas y populares.

En México, la festividad está vinculada a San Juan Bautista, cuyo nacimiento se conmemora el 24 de junio. Debido a que el santo está asociado con el agua en la tradición cristiana (por haber bautizado a Jesús en el río Jordán), muchas celebraciones giran en torno a este elemento.

Numerosas localidades del país que llevan el nombre de San Juan realizan ferias, procesiones religiosas, danzas tradicionales, misas y actividades comunitarias. Las grandes hogueras no son una tradición tan extendida. Pero algunas comunidades realizan fogatas pequeñas.