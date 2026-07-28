Este viernes 31 de julio Harry Styles ofrecerá el primero de 6 conciertos en el Estadio GNP de la CDMX, evento al que puedes llevar estos 8 diseños que combinarán con cualquier outfit. Pero otra de las grandes ideas son las manualidades sencillas de estos 6 freebies para regalar en el concierto del británico.

Los freebies se han convertido en una tradición dentro de los conciertos de artistas internacionales. Las pulseras, stickers, tarjetas, llaveros y pequeños recuerdos forman parte de los intercambios entre fanáticos antes de ingresar al recinto o durante las filas de acceso, donde convivirás con personas con tus mismos gustos, pero lo que podría hacer la diferencia son los outfits acordes al evento, tanto para hombres como para mujeres.

Si planeas asistir a un concierto del cantante en México, ya sea el 31 de julio o el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, estas manualidades sencillas pueden ayudarte a preparar tus propios recuerdos sin gastar demasiado y crear una conexión con las personas con las que coincidirás en el evento.

6 ideas de freebies para regalar en el concierto de Harry Styles en México: manualidades sencillas|IA

Las 6 ideas de freebies para regalar en el concierto de Harry Styles

1. Pulseras: Es el freebie más popular entre los seguidores de Harry Styles. Este tipo de accesorio puede elaborarse con hilo elástico, cuentas de plástico y letras acrílicas.

2. Stickers o photocards: Puedes hacer guitarras, corazones, cerezas, peces, flores, notas musicales o frases cortas.

3. Llaveros: Destacan entre los freebies más sencillos. Estos recuerdos requieren pocos materiales y pueden personalizarse con colores relacionados con la discografía del artista.

4. Pins elaborados: También forman parte de los regalos más frecuentes entre comunidades de seguidores de artistas.

5. Tarjetas con códigos QR: Para ello se debe utilizar únicamente servicios oficiales de música o páginas personales seguras para proteger la privacidad de quienes reciban el obsequio.

6. Separadores de libros: Otra opción es fabricar pequeños sobres de papel reciclado que incluyan mensajes de ánimo o frases positivas escritas a mano.