5 ideas para personalizar tu lapicera con los Saja Boys antes del regreso a clases
No siempre es necesario gastar mucho para estrenar, en el caso de los útiles escolares, hay ideas sencillas para personalizar la lapicera y que luzca divertida.
El regreso a clases 2026 es la oportunidad perfecta para renovar los útiles escolares y a los niños les encanta llevar artículos que estén decorados con temáticas divertidas. Así que personalizar la lapicera es una gran idea para empezar el ciclo con el pie derecho, en especial cuando se trata de caricaturas de las que son fanáticos, como los Saja Boys, cuyos diseños son muy fáciles para hacer en casa y con pocos materiales.
¿Cómo personalizar la lapicera para la escuela? 5 diseños de Saja Boys que se ven increíbles
- Stickers con los integrantes. Para los que no tienen tanto tiempo de hacer modelos muy elaborados, los stickers siempre son una excelente alternativa para que la lapicera quede llamativa y no toma más de 15 minutos. Solo necesitas una estuchera de textura lisa, preferentemente de plástico y algunas estampas de esta banda que se hizo popular gracias a la película de KPop Demon Hunters.
Charms tipo llavero. Hay veces en que la lapicera se pierde entre tantos útiles, así que para que tus hijos no desperidicien tiempo buscando en la mochila, pueden ponerles un charm estilo llavero hecho en casa. Solo necesitan listones gruesos de color rosa y morado; luego tienen que armar trenzados bien fijos para que se mantengan impecables y colgarlos en el cierre.
- Lapiceras con pinturas de los Saja Boys para personalizar el modelo. Si los niños en casa son un poco más creativos y disfrutan pasar el tiempo haciendo manualidades para vacaciones, entonces la mejor opción es que pinten sus estucheras con la temática de Saja Boys. Pueden hacer el nombre con la bandera que es tan característio, estrellas o corazones, todo con pintura especial que no se desgaste rápido.
Pins llamativos. Los botones con ilustraciones son perfectos para personalizar los artículos para el regreso a clases, ya que se pueden poner desde en la mochila hasta en sus chamarras para no extraviarlas. Aquí es posible comprarlos directamente en la papelería o hacer unos pins originales con plumones y pinturas.
- Parches decorativos de Saja Boys. El furor por los Saja Boys sigue más latente que nunca y todos los fans disfrutan de llevar piezas personalizadas con inspiración en sus personajes. Y una idea que nunca falla son los parches de tela que sirven para decorar las superficies y son fáciles de poner, ya que dependiendo el modelo, se aplican con calor para una lapicera de tela o con pegamento, para una de plástico.