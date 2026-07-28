5 ideas para personalizar tu lapicera con los Saja Boys antes del regreso a clases

El regreso a clases 2026 es la oportunidad perfecta para renovar los útiles escolares y a los niños les encanta llevar artículos que estén decorados con temáticas divertidas. Así que personalizar la lapicera es una gran idea para empezar el ciclo con el pie derecho, en especial cuando se trata de caricaturas de las que son fanáticos, como los Saja Boys, cuyos diseños son muy fáciles para hacer en casa y con pocos materiales.

¿Cómo personalizar la lapicera para la escuela? 5 diseños de Saja Boys que se ven increíbles