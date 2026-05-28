Manualidades de “Stranger Things": 5 ideas para hacer muñecos de crochet para niños
Manualidades para relajarte y asombrarte de lo que eres capaz: estos muñecos de crochet de “Stranger Things” pueden ser el regalo de cumpleaños perfecto.
La historia de "Eleven", "Mike" y compañía ya terminó su paso por la televisión, pero no lo hará de nuestros corazones. Si conoces a alguien muy fan del programa, lo puedes sorprender muchísimo con unos amigurumis de "Stranger Things". A continuación te compartiremos algunas ideas de muñecos de crochet inspirados en la icónica serie, para que los conviertas en un regalo artesanal hecho por ti misma o una decoración para tu propia casa.
Los llamados amigurumis son muñecos de crochet o ganchillo, y se trata de una artesanía muy famosa proveniente de Japón. En línea existen recursos de aprendizaje para iniciarte con estas manualidades; los diseños que a continuación te compartiremos requieren que ya conozcas lo básico y hayas experimentado con algunas figuras hechas por ti.
Muñecos de crochet de "Stranger Things": 5 ideas para hacer amigurumis
@el.tejedorr Nuevo TUTORIAL GRATIS! Ya lo tienes? Recuerda comentar si lo quieres y compartir 🤩🧶✨ . . @Stranger Things . . . . . . . . #demogorgonamigurumi #strangerthings #eltejedor #crochet #strangerthingsedit ♬ Stranger Things - Kyle Dixon & Michael Stein
1. Amigurumi del "Demogorgon"
Aunque no lo creas, la criatura terrorífica más emblemática de "Stranger Things" también puede verse muy tierna si la conviertes en un muñeco de crochet. Este creador de contenido tiene un patrón gratuito con tutorial que puedes seguir para hacer tu propia versión que incluso abre y cierra de manera "amenazante".
2. Muñecos de crochet de los personajes de "Stranger Things"
@lhylaranha Eleven Shiquitita ya está completa en YouTube! Si la tejes hasta el viernes 14 te llevas la cajita imprimible GRATIS! ✨ Etiquétame en redes sociales (preferiblemente en historias de Instagram) con una foto o video de tu eleven shiquitita terminada hasta esa fecha y te mando la cajita imprimible por mail. 💜🧶 #crochettiktok #amigurumi #strangerthings #tutorials #tejido ♬ Berghain - ROSALÍA & Björk & Yves Tumor
La usuaria de redes sociales conocida como LhyLaraña ha compartido patrones gratuitos para hacer amigurumis de diversos personajes de "Stranger Things", en formato miniatura. Tiene patrones para dar forma a "Eleven", "Dustin", "Max", "Will", "Lucas", "Mike" y también al "Demogorgon".
3. Amigurumi de "Holly"
@amigurumi_ak ✨🧶 Holly la heroica 🧶✨ Te invito a tejerla conmigo 💥 El patrón es GRATIS y ya está en mi canal de YouTube 🎥💖 🧵 Tutorial en 2 partes 📏 Mide 14 cm 🥰 Súper linda y divertida de tejer Con este tutorial cerramos un año hermoso, lleno de momentos y patrones increíbles ✨ Gracias por acompañarme en este recorrido 💕 👉 Link en bio Atte : Zayda #strangerthings4 #strangerthings #crochet #amigurumi #crochetaddict ♬ sonido original - Amigurumi_AK
El personaje de "Holly" cobró gran importancia en los últimos capítulos de "Stranger Things", pero por lo general no suele ser incluido entre las manualidades dedicadas a la serie. Si es uno de tus favoritos, debes saber que también hay un patrón gratuito para hacerse en amigurumi.
4. Amigurumi de "Eddie Munson"
Resulta inconfundible este muñeco de crochet de "Eddie Munson", con su playera del "Hellfire Club" y su pelo largo. Existe un patrón gratuito para que aprendas a hacerlo.
5. "Vecna"
@artenoape Diretamente do mundo invertido, esse provavelmente é o Vecna mais fofo que você vai ver 🕰️🤎 O Vecna foi o vilão mais votado pelos membros do Jardim Secreto e será uma receita exclusiva pra os assinantes dos Planos Raiz e Pimavera junto com o Pennywise 🌿🤍 Pensem como foi difícil idealizar e fazer esse carinha! Como é que você transforma um cara que parece um “bolo de carne” 😂 em um amigurumi fofo?! Foi beeeem difícil, mas acho que a missão foi cumprida! E aí, o que vocês acharam desse nosso vilãogurumi cheio de vinhas?🤭🪡 #amigurumi #strangerthings #vecna #strangerthingsfanart #amigurumibrasil ♬ Running Up That Hill (A Deal With God) [2018 Remaster] - Kate Bush
Hasta el mismísimo "Vecna" puede parecer tierno en su versión amigurumi y este diseño lo demuestra. A diferencia de los anteriores, para hacer tu propio muñeco tienes que adquirir el patrón por parte de la creadora de contenido Mayara Prado.