Manualidades de Stranger Things: 3 ideas para hacer tus propios personajes de forma creativa

Las pantallas se han convertido en los principales focos de entretenimiento a nivel mundial. Diversas plataformas y redes sociales acaparan la atención de millones de usuarios cada día y los “atrapan” durante varios minutos e incluso horas.

Noticias Puebla del 29 de mayo 2026

Esta situación es advertida por diferentes especialistas que ponen la atención en la necesidad de cuidar la vista, prevenir el sedentarismo y mantener activa la mente. Como alternativas, se presenta la actividad física, el contacto social, el disfrute del aire libre y prácticas como las manualidades y juegos mentales.

El mundo de las manualidades

En el caso de las manualidades, esta práctica que parecía circunscripta estrictamente al ámbito escolar ha comenzado a tener un nuevo impulso y se ha trasladado a la intimidad de los hogares. Grandes y chicos han comenzado a compartir proyectos e ideas, compartiendo tiempo de calidad en el que la imaginación y la creatividad toman el control.

Instituciones como la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán (Colombia) destacan a las manualidades por su impacto en el desarrollo motriz en los niños y como terapia ocupacional en los adultos. Además, precisan que se trata de una práctica de esparcimiento y de desconexión de las pantallas y la rutina diaria.

Manualidades de Stranger Things

Aunque, como se mencionó, las manualidades pueden ser una gran excusa para alejarnos un poco de las pantallas, es a través de redes sociales y sitios web que podemos encontrar ideas para llevar a cabo un sinfín de manualidades. Además, muchas de ellas se relacionan con películas, series o videojuegos, haciendo aún más interesante cada propuesta.

Al respecto, a continuación se ofrece una guía detallada con 3 ideas creativas para hacer nuestros propios personajes de la popular serie Stranger Things. La clave es que no se requiere de grandes inversiones, sino que lo más valiosos será nuestra mano de obra:

El Demogorgon con cartón reciclado y porcelana fría



Materiales: Cartón rígido (de alguna caja que vayas a tirar), porcelana fría o masa de sal, pintura acrílica (rojo, blanco, negro y tonos carne) y pegamento.

Paso a paso

La estructura: Dibuja y recorta en el cartón la silueta del cuerpo del Demogorgon y, por separado, la forma de su icónica cabeza abierta en cinco pétalos. El relieve: Con la porcelana fría, cubre la cabeza de cartón para darle volumen. Modela los pliegues del interior de la boca y añade decenas de pequeños dientes puntiagudos. Ensamblaje y color: Pega la cabeza al cuerpo. Una vez seco, pinta el cuerpo con un tono grisáceo/marrón y concéntrate en el interior de la boca con un rojo profundo. Usa un pincel fino con blanco para resaltar los dientes.

Mini-Eleven con tubos de cartón



Materiales: Tubos de cartón, restos de telas viejas (o papel de colores), marcadores indelebles, pintura acrílica y pegamento.

Paso a paso

El rostro: Pinta la mitad superior del tubo con un tono piel. Con los marcadores, dibuja sus ojos expresivos, sus cejas y, por supuesto, la icónica gotita de sangre cayendo de su nariz. La ropa: Corta un trozo de tela rosa vieja (o papel) y rodéala en la parte inferior del tubo para simular su vestido. Si tienes un trozo de tela azul marino, puedes hacerle su campera vaquera. El cabello: Puedes usar lana marrón para simular su pelo corto (o rapado con pintura) y añadir un pequeño waffle de cartón pintado en su mano como accesorio definitivo.

El Abecedario de luces de Joyce



Materiales: Un trozo de cartón plano o madera vieja, pintura acrílica beige/crema, marcador negro grueso y luces LED de cables finos (pueden ser las que te sobren de Navidad).

Paso a paso