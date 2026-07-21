Manualidades de Super Mario: 3 ideas para construir tus propios niveles y personajes usando cajas de cartón recicladas

Siempre es un buen momento para incursionar en actividades nuevas, en probar cosas que antes ni nos hubiésemos imaginado. No necesariamente deben ser prácticas a gran escala y es que muchas veces lo más pequeño puede tener un gran impacto en nuestras vidas.

En la actualidad, en un mundo que parece moverse a gran velocidad, las extensas rutinas laborales nos consumen gran parte de nuestro tiempo y nos sumergen en situaciones de profundo estrés. Las manualidades pueden ser ese cable a tierra que tanto necesitamos por lo que, con algunos papeles y una tijera, podemos entretener a nuestra mente y desconectarla de todo lo que la atormenta.

Manualidades de Super Mario

Las redes sociales contienen una gran cantidad de tutoriales e ideas para poder desarrollar nuestras propias manualidades. Estas pueden estar relacionadas a un sinfín de temas por lo que abarcan a todos los gustos.

En este punto, a continuación se detallan 3 ideas creativas para construir tus propios niveles y personajes de la saga de Super Mario. Un punto particular de estas manualidades es que requieren de cajas de cartón recicladas como su principal materia prima:

El pantalla Nivel 1-1

Materiales



Una caja de zapatos o una caja mediana de entregas.

Cartón sobrante para recortar figuras.

Pinturas (rojo, verde, azul, amarillo), marcadores y pegamento/silicona.

Paso a paso



El Fondo: Abre la caja dejando la parte posterior como fondo y píntala de azul celeste con un par de nubes blancas.

Las Plataformas y Bloques: Corta cubos de cartón para hacer los Bloques de Pregunta (?) y los bloques de ladrillo. Píntalos y pégalos a distintas alturas en el fondo para crear relieve.

Las Tuberías: Corta un tubo de cartón (de rollo de cocina o papel higiénico), píntalo de verde brillante con un borde más ancho arriba y pégalo en la base.

Personajes y Elementos: Dibuja a Mario, un Goomba y un champiñón (Super Mushroom) en cartón rígido, recórtalos y pégalos con un pequeño trozo de cartón doblado por detrás para que queden en pie frente al escenario.

La segunda propuesta invita a crear el bloque de pregunta, un clásico instantáneo del juego Super Mario que podemos utilizar como un elemento decorativo, organizador de escritorio o caja de regalos:

Materiales



Una caja de cartón cúbica (o armar un cubo con tapas de cartón).

Papel amarillo o pintura amarilla.

Cartulina blanca y negra.

Paso a paso



Base del Cubo: Forra o pinta la caja completamente de amarillo.

Recorta signos de interrogación (?) en cartulina blanca y pégalos en las cuatro caras laterales.

Dibuja o pega cuatro remaches/puntos negros en las esquinas de cada cara.

Super Mario con cartón reciclado

Si estas manualidades te gustaron y resultaron fáciles de hacer, la tercera idea propone crear los personajes Pixel Art 3D en cartón. El proyecto es recrear la estética retro de 8 bits de Mario, Goombas o Koopas alineando retículas de cartón:

Materiales



Cartón corrugado plano.

Regla y lápiz.

Pinturas acrílicas o marcadores de colores gruesos.

Paso a paso

