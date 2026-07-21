Manualidades de Super Mario: 3 ideas para construir tus propios niveles y personajes usando cajas de cartón recicladas
Manualidades de Super Mario. Construye personajes y niveles de la popular saga reciclando cartón.
Siempre es un buen momento para incursionar en actividades nuevas, en probar cosas que antes ni nos hubiésemos imaginado. No necesariamente deben ser prácticas a gran escala y es que muchas veces lo más pequeño puede tener un gran impacto en nuestras vidas.
En la actualidad, en un mundo que parece moverse a gran velocidad, las extensas rutinas laborales nos consumen gran parte de nuestro tiempo y nos sumergen en situaciones de profundo estrés. Las manualidades pueden ser ese cable a tierra que tanto necesitamos por lo que, con algunos papeles y una tijera, podemos entretener a nuestra mente y desconectarla de todo lo que la atormenta.
Manualidades de Super Mario
Las redes sociales contienen una gran cantidad de tutoriales e ideas para poder desarrollar nuestras propias manualidades. Estas pueden estar relacionadas a un sinfín de temas por lo que abarcan a todos los gustos.
En este punto, a continuación se detallan 3 ideas creativas para construir tus propios niveles y personajes de la saga de Super Mario. Un punto particular de estas manualidades es que requieren de cajas de cartón recicladas como su principal materia prima:
El pantalla Nivel 1-1
Materiales
- Una caja de zapatos o una caja mediana de entregas.
- Cartón sobrante para recortar figuras.
- Pinturas (rojo, verde, azul, amarillo), marcadores y pegamento/silicona.
Paso a paso
- El Fondo: Abre la caja dejando la parte posterior como fondo y píntala de azul celeste con un par de nubes blancas.
- Las Plataformas y Bloques: Corta cubos de cartón para hacer los Bloques de Pregunta (?) y los bloques de ladrillo. Píntalos y pégalos a distintas alturas en el fondo para crear relieve.
- Las Tuberías: Corta un tubo de cartón (de rollo de cocina o papel higiénico), píntalo de verde brillante con un borde más ancho arriba y pégalo en la base.
- Personajes y Elementos: Dibuja a Mario, un Goomba y un champiñón (Super Mushroom) en cartón rígido, recórtalos y pégalos con un pequeño trozo de cartón doblado por detrás para que queden en pie frente al escenario.
La segunda propuesta invita a crear el bloque de pregunta, un clásico instantáneo del juego Super Mario que podemos utilizar como un elemento decorativo, organizador de escritorio o caja de regalos:
Materiales
- Una caja de cartón cúbica (o armar un cubo con tapas de cartón).
- Papel amarillo o pintura amarilla.
- Cartulina blanca y negra.
Paso a paso
- Base del Cubo: Forra o pinta la caja completamente de amarillo.
- Recorta signos de interrogación (?) en cartulina blanca y pégalos en las cuatro caras laterales.
- Dibuja o pega cuatro remaches/puntos negros en las esquinas de cada cara.
Super Mario con cartón reciclado
Si estas manualidades te gustaron y resultaron fáciles de hacer, la tercera idea propone crear los personajes Pixel Art 3D en cartón. El proyecto es recrear la estética retro de 8 bits de Mario, Goombas o Koopas alineando retículas de cartón:
Materiales
- Cartón corrugado plano.
- Regla y lápiz.
- Pinturas acrílicas o marcadores de colores gruesos.
Paso a paso
- Diseñar la Cuadrícula: Con ayuda de una regla, dibuja una cuadrícula de cuadrados iguales (por ejemplo, de 2x2cm) sobre el cartón.
- Trazar el Silueta Pixelada: Guíate con un sprite clásico de Super Mario o un Goomba de 8 bits y marca qué cuadrados corresponden a cada color (rojo, azul, piel, marrón, negro).
- Pintar y Recortar: Pinta cada píxel con su color correspondiente. Una vez seco, recorta únicamente el contorno exterior respetando la forma escalonada del píxel.
- Soporte Base: Pega una pequeña peana o pestaña de cartón en la parte trasera inferior para que la figura se sostenga sobre cualquier mesa o estantería.