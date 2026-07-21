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Manualidades de Super Mario: 3 ideas para construir tus propios niveles y personajes usando cajas de cartón recicladas

Manualidades de Super Mario. Construye personajes y niveles de la popular saga reciclando cartón.

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Escrito por: Iván Charello | Marktube

Siempre es un buen momento para incursionar en actividades nuevas, en probar cosas que antes ni nos hubiésemos imaginado. No necesariamente deben ser prácticas a gran escala y es que muchas veces lo más pequeño puede tener un gran impacto en nuestras vidas.

En la actualidad, en un mundo que parece moverse a gran velocidad, las extensas rutinas laborales nos consumen gran parte de nuestro tiempo y nos sumergen en situaciones de profundo estrés. Las manualidades pueden ser ese cable a tierra que tanto necesitamos por lo que, con algunos papeles y una tijera, podemos entretener a nuestra mente y desconectarla de todo lo que la atormenta.

Manualidades de Super Mario

Las redes sociales contienen una gran cantidad de tutoriales e ideas para poder desarrollar nuestras propias manualidades. Estas pueden estar relacionadas a un sinfín de temas por lo que abarcan a todos los gustos.

@escuelaplayart Super Mario! ⭐️🍄 #supernintendo #nintendo #supermario #craft #manualidad #everygo #letsgo #game ♬ 前前前世 (movie ver.) - RADWIMPS

En este punto, a continuación se detallan 3 ideas creativas para construir tus propios niveles y personajes de la saga de Super Mario. Un punto particular de estas manualidades es que requieren de cajas de cartón recicladas como su principal materia prima:

El pantalla Nivel 1-1

Materiales

  • Una caja de zapatos o una caja mediana de entregas.
  • Cartón sobrante para recortar figuras.
  • Pinturas (rojo, verde, azul, amarillo), marcadores y pegamento/silicona.

Paso a paso

  • El Fondo: Abre la caja dejando la parte posterior como fondo y píntala de azul celeste con un par de nubes blancas.
  • Las Plataformas y Bloques: Corta cubos de cartón para hacer los Bloques de Pregunta (?) y los bloques de ladrillo. Píntalos y pégalos a distintas alturas en el fondo para crear relieve.
  • Las Tuberías: Corta un tubo de cartón (de rollo de cocina o papel higiénico), píntalo de verde brillante con un borde más ancho arriba y pégalo en la base.
  • Personajes y Elementos: Dibuja a Mario, un Goomba y un champiñón (Super Mushroom) en cartón rígido, recórtalos y pégalos con un pequeño trozo de cartón doblado por detrás para que queden en pie frente al escenario.

La segunda propuesta invita a crear el bloque de pregunta, un clásico instantáneo del juego Super Mario que podemos utilizar como un elemento decorativo, organizador de escritorio o caja de regalos:

Materiales

  • Una caja de cartón cúbica (o armar un cubo con tapas de cartón).
  • Papel amarillo o pintura amarilla.
  • Cartulina blanca y negra.

Paso a paso

  • Base del Cubo: Forra o pinta la caja completamente de amarillo.
  • Recorta signos de interrogación (?) en cartulina blanca y pégalos en las cuatro caras laterales.
  • Dibuja o pega cuatro remaches/puntos negros en las esquinas de cada cara.

Super Mario con cartón reciclado

Si estas manualidades te gustaron y resultaron fáciles de hacer, la tercera idea propone crear los personajes Pixel Art 3D en cartón. El proyecto es recrear la estética retro de 8 bits de Mario, Goombas o Koopas alineando retículas de cartón:

Materiales

  • Cartón corrugado plano.
  • Regla y lápiz.
  • Pinturas acrílicas o marcadores de colores gruesos.

Paso a paso

  1. Diseñar la Cuadrícula: Con ayuda de una regla, dibuja una cuadrícula de cuadrados iguales (por ejemplo, de 2x2cm) sobre el cartón.
  2. Trazar el Silueta Pixelada: Guíate con un sprite clásico de Super Mario o un Goomba de 8 bits y marca qué cuadrados corresponden a cada color (rojo, azul, piel, marrón, negro).
  3. Pintar y Recortar: Pinta cada píxel con su color correspondiente. Una vez seco, recorta únicamente el contorno exterior respetando la forma escalonada del píxel.
  4. Soporte Base: Pega una pequeña peana o pestaña de cartón en la parte trasera inferior para que la figura se sostenga sobre cualquier mesa o estantería.

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