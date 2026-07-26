Paso a paso: cómo tejer una pelota al crochet, ideal para principiantes
No es necesario ser un experto en tejido y esta técnica para lograr este resultado increíble y usarlo como quieras.
Hay personas que tienen la capacidad de ser muy hábiles para las manualidades y podrán hacer todo tipo de cosas utilizando su creatividad e ingenio. Una de las más conocidas es mediante las técnicas de crochet, la cual consiste en tejer a mano utilizando solamente una aguja provista de un gancho en el extremo y en el que podrás entrelazar hilos o lanas, permitiendo crear todo tipo de figuras. En este caso, te compartiremos cómo hacer unas pequeñas pelotitas de crochet que es ideal para principiantes.
Entre las características que debemos mencionar de la técnica crochet es que a diferencia de otros métodos de costura, solo se mantiene un punto activo a la vez y el proceso se basa principalmente en pasar bucles de hilo a través de otros, construyendo piezas a través de la repetición de puntos básicos, permitiendo así crear todo tipo de figuras y que es perfecta para los principiantes.
En esta ocasión, te vamos a traer el paso a paso de cómo tejer amigurumi, que es una pelota a crochet y que podrás utilizar para diversos proyectos como llaveros de emojis, guirnaldas, colgantes o para decorar lo que más quieras. Esta idea es muy fácil para principiantes, por lo que no se necesita ser un experto en esta técnica y en cuestión de minutos habrás logrado varias pelotitas.
Materiales para las pelotas de crochet
- Aguja crochet acorde a la tensión que quieras darle
- Aguja lanera para esconder hebras
- Tijeras, vellón siliconado para el relleno
- Hilo o lana
- Marcador
Cómo tejer las pelotitas de crochet
- Realizar el anillo mágico con 6 puntos bajos
- Realizar 6 puntos bajos más (2 puntos bajos en cada punto base) para tener 12 puntos totales en la vuelta dos
- Hacer un punto bajo y 1 aumento durante toda la vuelta y tener así 18 puntos
- Realizar una secuencia de dos puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta
- Tejer 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior para dar altura y mantener 24 puntos en cada vuelta
- Realizar una secuencia de 2 puntos bajos y 1 disminución
- Hacer una secuencia de 1 punto bajo y 1 disminución
- Colocar el vellón siliconado para darle forma a la pelota y realizar 6 disminuciones seguidas con 6 puntos totales
- Cortar el hilo dejando una hebra larga utilizando la aguja lanera para pasar el hilo por la hebra delantera de los 6 puntos restantes, ajustar para cerrar el orificio y esconder la hebra