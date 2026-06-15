Toy Story 5: un resumen rápido para niños antes del estreno de la nueva película de Disney y Pixar

Toy Story 5 llega a los cines de México este 18 de junio y miles de familias ya están listas para reencontrarse con Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes más famosos de Pixar. En esta nueva aventura, los personajes deberán enfrentarse a un desafío muy diferente: la influencia de la tecnología en la vida de los niños.

La última entrega de la saga se estrenó en 2019, hace más de seis años, por lo que es normal que algunos detalles de la historia hayan quedado en el olvido. Si tú o tus hijos necesitan refrescar la memoria antes de entrar a la sala de cine, aquí te presentamos un resumen rápido y fácil de entender de todas las películas de Toy Story.

¿De qué trata Toy Story?

El resumen de todas las películasLa primera película de Toy Story llegó a los cines en 1995, hace ya 30 años, convirtiéndose en una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. Esta es la historia de cada una de las películas antes de ver Toy Story 5.

Toy Story (1995): Woody es el juguete favorito de Andy, pero todo cambia cuando llega Buzz Lightyear, un astronauta moderno y aventurero. Al principio no logran llevarse bien, pero tras vivir una peligrosa aventura descubren el valor de la amistad y terminan convirtiéndose en mejores amigos.

Toy Story 1 se estrenó hace 31 años.|(ESPECIAL/Disney)

Toy Story 2 (1999): Un coleccionista secuestra a Woody porque es una pieza muy valiosa. Mientras tanto, Buzz y los demás juguetes emprenden una misión para rescatarlo. Woody deberá tomar una difícil decisión entre quedarse con sus nuevos amigos o regresar junto a Andy.

Un coleccionista secuestra a Woody porque es una pieza muy valiosa. Mientras tanto, Buzz y los demás juguetes emprenden una misión para rescatarlo. Toy Story 3 (2010): Andy está creciendo y sus juguetes terminan accidentalmente en una guardería llena de niños. Aunque al principio parece un lugar ideal, pronto descubren que las cosas no son como aparentan. Para regresar a casa tendrán que mantenerse unidos y superar grandes obstáculos.

Andy está creciendo y sus juguetes terminan accidentalmente en una guardería llena de niños. Aunque al principio parece un lugar ideal, pronto descubren que las cosas no son como aparentan. Toy Story 4 (2019): Woody conoce a Forky, un juguete creado a partir de un tenedor que no cree ser un juguete de verdad. Durante un viaje lleno de aventuras, Woody intenta ayudarlo a encontrar su propósito mientras también descubre nuevas formas de encontrar la felicidad.

Woody conoce a Forky, un juguete creado a partir de un tenedor que no cree ser un juguete de verdad. Durante un viaje lleno de aventuras, Woody intenta ayudarlo a encontrar su propósito mientras también descubre nuevas formas de encontrar la felicidad. Toy Story 5 (2026): Woody, Buzz y sus amigos regresan para enfrentarse a un mundo dominado por la tecnología. Los juguetes tradicionales deberán competir por la atención de los niños frente a dispositivos electrónicos cada vez más avanzados. A través de esta nueva aventura, aprenderán que la amistad sigue siendo más fuerte que cualquier desafío.

¿Quién es Lily Pad, la nueva villana de Toy Story 5?

Lily Pad será la gran antagonista de Toy Story 5 y representa el avance de la tecnología en la vida de los niños. Se trata de una tableta inteligente e interactiva con forma de rana que rápidamente logra ganarse la confianza de Bonnie.

Su presencia provoca el conflicto central de la historia, ya que pone en duda el papel que tienen los juguetes tradicionales en una generación cada vez más conectada a las pantallas. La batalla entre la tecnología y la imaginación será uno de los temas principales de esta nueva películ a.

En la versión doblada al español, la cantante y actriz Belinda será la encargada de dar voz a este nuevo personaje, uno de los más importantes de la historia.