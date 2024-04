Descubre la cantidad de fibra que necesitas para reducir el colesterol.

La fibra es un nutriente que favorece la digestión y a la salud del colon; del mismo modo, ofrece más beneficios al organismo como el control de la diabetes y disminuir la obesidad. Sin embargo, algunos investigadores ya resaltan la importancia de saber la cantidad de fibra que necesitas para reducir el colesterol y prevenir enfermedades relacionadas.

Específicamente, un estudio respaldado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y llevado a cabo durante 14 años encontraría que un consumo elevado de fibra dietética está asociado con una reducción del colesterol “malo” en la sangre. En otras palabras, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas como la enfermedad de las arterias coronarias, accidentes cerebrovasculares y presión arterial alta.

¿Cuál es la cantidad de fibra que necesitas para reducir el colesterol?

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de los NIH, la cantidad de fibra que necesitas para reducir el colesterol varía según la edad y el sexo. De hecho, los expertos sugieren que los hombres adultos consuman alrededor de 38 gramos de fibra al día, mientras que si eres una mujer adulta, la cantidad de que necesitas es de aproximadamente 25 gramos por día.

¿Qué alimentos son ricos en fibra y puedes incluir en tu dieta?

Ahora que conoces la cantidad de fibra que necesitas para reducir el colesterol, incluir en tu dieta alimentos ricos en este nutriente se convierte en un detalle igual de relevante para tu salud y bienestar general. En este sentido, las fuentes de fibra que más destacan son los granos enteros, trigo integral, avena, legumbres como lentejas y frijoles; de igual modo, frutas y verduras como las manzanas, peras y frutos rojos, zanahorias y brócoli e, ncluso, frutos secos como almendras y maní.

¿Cuáles son los otros beneficios de comer fibra?

Además de reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardíacas, la fibra ofrece otros beneficios para la salud. Por ejemplo:



Ayuda en la pérdida de peso al proporcionar una sensación de saciedad prolongada, lo que lleva a una ingesta calórica reducida.

Regula los niveles de azúcar en sangre, por lo que, minimiza el riesgo de diabetes tipo 2.

Mejora la salud intestinal y potencialmente protege contra ciertos tipos de cáncer como el colorrectal.

