MasterChef 24/7: Las 3 salsas borrachas más populares para acompañar tu carnita asada

Luego del reto delivery de pollo adobado que hizo sudar a los cocineros de MasterChef 24/7, la Dark Kitchen se llenó de actividad otra vez con la masterclass de la Chef Isabel Carvajal, quien se dedicó a compartir los secretos de las salsas borrachas, un clásico que no puede faltar en la carnita asada.

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¿Cuáles son las salsas borrachas más populares y cómo hacerlas?

La salsa borracha, como bien lo dijo la Chef en cierta parte de su clase, es un pilar de la gastronomía mexicana y se caracteriza por incorporar una bebida alcohólica (como pulque, cerveza oscura o mezcal) en su preparación.

El alcohol no sólo aporta notas complejas, ácidas o tostadas para tu salsa, sino que interactúa con los aceites de los chiles secos creando una emulsión con un sabor profundo y ahumado, ideal para acompañar carnes asadas, barbacoa y tacos de chicharrón... ¡prueba estas 3 recetas deliciosas y fáciles!

SALSA CON PULQUE (LA TRADICIONAL)

La versión clásica del Centro de México. Combina chiles pasilla tatemados, ajo, cebolla y queso fresco o de aro desmoronado, todo martajado en molcajete y diluido con pulque natural... ¡no dejarás de ponerle a todo!

SALSA CON CERVEZA OSCURA

Esta salsa borracha es muy popular para parrilladas. Se utilizan chiles guajillo o pasilla y tomatillo asado, usando cerveza negra al gusto, aunque sin exceso, para aportar notas amargas y acarameladas.

BORRACHA CON MEZCAL O TEQUILA

Variante con personalidad ahumada. Se flamean los chiles y jitomates con un chorro de mezcal o tequila al final del tatemado para concentrar aromas cítricos y herbáceos... ¡irresistible!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

