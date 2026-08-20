Este es el dinero que necesitas para hacer chiles en nogada
La diferencia entre comprarlo preparado y hacerlo es considerable por lo que te dejamos todos los gastos detallados.
Comenzó la temporada de chiles en nogada por lo que muchas familias comienzan a buscar los ingredientes para poder preparar en tu casa uno de los platillos mexicanos más tradicionales. Ante esto es que te vamos a contar cuánto dinero necesitas para poder llevar a cabo la receta tradicional y utilizar productos de la temporada.
De acuerdo con las autoridades de Puebla, para comprar chile en nogada necesitas aproximadamente entre 250 y 600 pesos, dependiendo del restaurante y los ingredientes que usas. Si lo preparar en tu hogar pues el costo se reduce considerablemente.
¿Cuánto dinero necesitas para hacer chiles en nogada?
Uno de los elementos que modifica el presupuesto es la carne, ya que cambia según el tipo o calidad. Así es que puedes optar por la molida de res con un precio alrededor de 99 a 108 pesos por kilogramo, pero si deseas utilizar carne de mayor calidad como una molida de sirloin el precio sube a 267 pesos.
También debes tener en cuenta la molida de pierna en aproximadamente 108 pesos por kilo aproximadamente mientras que otras opciones pueden ser más caras dependiendo del corte y establecimiento.
Si lo que quieres es preparar aproximadamente seis chiles vas a necesitar alrededor de 500 gramos de carne de res y 500 gramos de cerdo. Si se elige una carne de res de mayor calidad, solamente esta parte del relleno puede representar cerca de 188 pesos aproximadamente 133 pesos de res y 54 pesos de cerdo.
En cuanto a los chiles poblanos tienen un costo de 61 pesos aproximadamente. Las frutas que se utilizan para el picadillo también incrementan el gasto; la manzana Gala ronda los 48 pesos por kilo, la pera Bartlett aparece en aproximadamente 52 pesos y el durazno amarillo alcanza alrededor de 104 pesos por kilogramo.
- Chile poblano por kilo: 61.00 pesos
- Manzana gala por kilo: 48 pesos
- Pera Bartlett de 1 kg: 52.50 pesos
- Durazno Amarillo por kilo: 104.80 pesos
- Granada roja por kilo: 69 pesos
Por otro lado, también tienes que tener en cuenta otros ingredientes como granada, almendras, pasas, especias, cebolla, ajo, aceite, leche o crema, dependiendo de la receta utilizada. La granada roja, por ejemplo, aparece actualmente alrededor de 69 a 71 pesos por kilogramo. No podemos dejar de lado la nuez de Castilla fresca que puede incrementar el presupuesto.
Teniendo en cuenta toda esta información, pues podemos llegar a la conclusión de que se necesita entre 650 y mil pesos o un poco más si se emplea nuez de Castilla fresca.
Sin dudas, el precio a un restaurante es considerable sobre todo porque en los lugares de comida se agrega la preparación, mano de obra, renta y servicio