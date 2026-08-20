Realiza una escultura de Pikachu con un cartón de huevo

El cartón de huevo suele ser uno de los elementos que más abundan en el hogar y es un elemento reciclable con mucha versatilidad. Si tienes en tu casa este objeto pues no lo tires ya que es una excelente materia prima para crear una masa casera moldeable.

Una vez que obtengas la masa puedes crear diferentes objetos como una escultura de Pikachu. Aquí te dejamos la guía paso a paso para crear este personaje característico de Pokemón.

¿Cómo hacer un Pikachu con cartón de huevo?

Cómo preparar la masa y el pegamento casero

El primer paso es importante porque eso nos dará una masa elástica y lisa que no se agriete. Lo que debes hacer es lo siguiente:

El cartón: vas a cortar un cartón de huevo en trozos pequeños y los vas a poner a hervir en agua durante unos 10 minutos. Vas a dejar que se enfríe y si quieres puedes colocar unas gotas de cloro para evitar hongos. Luego licúa con abundante agua hasta obtener una pulpa fina. Cuela bien con una malla o colador para retirar el exceso de líquido.

El pegamento endurecedor: para este paso deberás calentar una taza de agua en una olla. Mezcla aparte otra taza de agua con 3 cucharadas de harina de trigo y viértela sin dejar de revolver hasta que espese. Agrega 3 cucharadas de azúcar (actúa como endurecedor natural) y un chorrito de vinagre como conservante.

Integración de la masa: aquí vas a mezclar la pulpa de cartón con la mitad del pegamento que habías preparado, harina de trigo y unas gotas de aceite para que quede suave.

Construcción del esqueleto de Pikachu

La segunda etapa es muy importante para construir una base sólida. Los pasos son los siguientes:

Estructura de cartón y alambre: vas a cortar las formas básicas del personaje como lo son la cabeza, cuerpo, patas y orejas en cartón delgado. Inserta pedazos de alambre en las extremidades, cola y orejas para darles firmeza y flexibilidad de postura.

Relleno con periódico: Rellena y dale volumen a las piezas de cartón utilizando papel periódico arrugado fijado con silicón o cinta.

Esculpido, detallado y acabado

Llegamos a la última etapa del proceso en el que debes hacer lo siguiente:

Primera capa de masa: Aplica una capa uniforme de masa de cartón sobre cada parte del cuerpo y déjalas secar muy bien (de 2 a 4 días según el clima).

Unión de piezas y detalles: Debes comenzar ensamblando cabeza y extremidades al cuerpo con ayuda de alambres y silicón. Modela cada detalle del rostro con ayuda de pequeñas capas adicionales de masa y alisándolas con el pegamento casero húmedo.

Lijado y pintura: Una vez totalmente seca y dura, lija la superficie con una lija de grano fino (N° 600) para dejarla totalmente tersa. Aplica una capa de pintura en spray blanco como imprimación y pinta los colores característicos de Pikachu con pinturas acrílicas.

Protección final: Lo último que tienes que hacer aplicar una capa de barniz transparente para protección del personaje.

Aplica una capa de barniz transparente para proteger la escultura contra la humedad y el polvo.