Encontrar ‘pelusas’ en tu sofá de tela favorito: qué significa realmente y cómo eliminarlas sin dañarlo
Si ya no sabes cómo quitarle las pelusas y “bolitas” a tus sillones, checa estos trucos que los dejan como nuevos y no maltratan los materiales ni el color.
Mantener impecable la apariencia de los sillones es muy importante para que toda la decoración del hogar se vea linda, pues de lo contrario podría dar la apariencia de "descuidado". Esto pasa sobre todo cuando se trata de un sofá de tela, ya que estos modelos requieren de cuidados minuciosos porque suelen llenarse de pelusas rápido, aunque la buena noticia es que quitarlas es relativamente fácil con trucos caseros que todos deberían conocer y sin tener que recurrir a técnicas que maltratan los materiales.
Lo primero que hay que saber, es que la mayoría de veces, estas "bolitas" que salen en los sillones se deben al roce constante entre la tela de la ropa, cuando las fibras van "enredándose" y es un fenómeno que se llama "pilling", según el sitio especializado Swavelle. Por lo que es usual que estas molestas pelusitas aparezcan en los espacios donde todos se sientan y la forma más sencilla de quitarlas es hacerlo inmediatamente después de notar las primeras apariciones.
3 tips para que a los sillones no les salgan bolitas y se vean desgastados
- Pon una funda especial. Si tienes mascotas o niños pequeños que puedan dañar los materiales, entonces te conviene probar con fundas para los sillones; puedes elegir colores casi idénticos a los del sofá, para no alterar la decoración de la sala. También es posible elegir entre modelos transparentes o con un poco de textura.
- Aspira el sofá con frecuencia. Para las que ya tienen una rutina de limpieza diaria, resulta muy útil agregar el paso de pasarle la aspiradora con suavidad a un sofá de tela, para así ir quitando las pelusas y evitar que se vayan haciendo más grandes. También puedes usar los rodillos adheribles que venden en tiendas comerciales.
- Evita el uso rudo. Es fundamental tratar a los sillones de tela con el mismo cuidado que cualquier otro mueble, en especial si están fabricados con telas suaves y en colores que tienden a perder la intensidad al poco tiempo. Esto implica no subir los pies con todo y zapatos, no derramar cosas en la superficie ni tallar con fibras muy duras.