Encontrar ‘pelusas’ en tu sofá de tela favorito: qué significa realmente y cómo eliminarlas sin dañarlo

Mantener impecable la apariencia de los sillones es muy importante para que toda la decoración del hogar se vea linda, pues de lo contrario podría dar la apariencia de "descuidado". Esto pasa sobre todo cuando se trata de un sofá de tela, ya que estos modelos requieren de cuidados minuciosos porque suelen llenarse de pelusas rápido, aunque la buena noticia es que quitarlas es relativamente fácil con trucos caseros que todos deberían conocer y sin tener que recurrir a técnicas que maltratan los materiales.

Lo primero que hay que saber, es que la mayoría de veces, estas "bolitas" que salen en los sillones se deben al roce constante entre la tela de la ropa, cuando las fibras van "enredándose" y es un fenómeno que se llama "pilling", según el sitio especializado Swavelle. Por lo que es usual que estas molestas pelusitas aparezcan en los espacios donde todos se sientan y la forma más sencilla de quitarlas es hacerlo inmediatamente después de notar las primeras apariciones.

Las pelusas en un sofá de tela pueden hacer que la sala se vea descuidada|Canva

3 tips para que a los sillones no les salgan bolitas y se vean desgastados