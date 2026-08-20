Conoce la razón por la que cada vez más personas colocan papel aluminio dentro de la freidora de aire

En el mundo de la gastronomía actual uno de los electrodomésticos más utilizados es la freidora de aire ya que permite cocinar de manera rápida, crujiente y saludable. En las redes sociales se ha viralizado el truco de colocar papel aluminio en el interior para poder llevar a cabo una limpieza más eficaz.

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Lo que se realiza es colocar una capa de papel aluminio en la base de la freidora de aire para lograr una limpieza fácil. Ante esto es que te vamos a contar todo lo que tienes que hacer al respecto.

¿Para qué sirve el papel aluminio en la freidora de aire?

Ubicar el papel aluminio en el fondo de la canastilla tiene beneficios como los siguientes:

Facilita enormemente la limpieza: este papel tiene la capacidad de retener las gotas de grasas, salsas pegajosas, quesos derretidos y migas de empanizado, evitando que se quemen o se incrusten en las rejillas antiadherentes de la cesta.

Mantiene los jugos de los alimentos: otro de los beneficios es que contribuye a retener la humedad de las carnes, pescados o vegetales marinados por lo que brinda una cocción jugosa, pero no deja que las salsas caigan al fondo.

La freidora de aire es una gran herramienta para cocinar en menos tiempo|Canva

Protege la capa antiadherente: debido a que no deja que los alimentos se peguen pues se reduce la necesidad de tallar la canastilla con esponjas abrasivas, prolongas la vida útil de la cesta.

Permite cocinar alimentos delicados: por último, tenemos que mencionar los pescados o empanizados frágiles se mantienen intactos con el papel aluminio.

A la hora de utilizar el papel aluminio ten en cuenta que no debes precalentar con el papel solo ya que el aire la levantará hacia la resistencia superior, lo que puede provocar un cortocircuito o riesgo de incendio.

Los alimentos deben ser colocados sobre el papel de aluminio. Tampoco debes tapar por completo los bordes laterales. Deja espacios libres alrededor del papel para que el aire caliente circule de abajo hacia arriba de forma uniforme y los alimentos queden crujientes.