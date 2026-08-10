Cuáles son los 2 aromas que atraen la abundancia y el éxito económico

Según el Feng Shui, los dos aromas que atraen abundancia y éxito económico son la canela y la naranja. La primera se vincula tradicionalmente con la prosperidad, la energía activa y la atracción simbólica de oportunidades, mientras que los cítricos, especialmente la naranja, representan vitalidad, felicidad y buena fortuna.

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Por ello, utilizar estos aromas en espacios como la entrada, la sala o el área de trabajo puede convertirse en un recurso para reforzar la intención de prosperidad. Estas fragancias pueden formar parte de un entorno sensorial agradable y contribuir a crear una atmósfera que favorezca la relajación, la concentración y una percepción positiva del espacio.

¿Por qué la canela y la naranja se relacionan con la abundancia en el Feng Shui?

La consultora profesional de Feng Shui Rodika Tchi explica que los estímulos sensoriales, entre ellos los aromas, pueden utilizarse para generar determinadas sensaciones dentro de los ambientes. En el caso de los cítricos, sus notas frescas y luminosas se relacionan con una sensación de vitalidad y renovación: cualidades compatibles con la idea de crecimiento presente en la filosofía china.

Por su parte, la canela está asociada en diversas tradiciones populares con la prosperidad, la calidez y la energía activa. Aunque no existe una regla universal del Feng Shui que establezca que este aroma atrae dinero, su presencia es habitual en rituales contemporáneos relacionados con la abundancia.

La maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de The Complete Illustrated Guide to Feng Shui, destaca la importancia de crear ambientes que transmitan vitalidad y favorezcan una actitud positiva hacia los objetivos personales. Incorporar aromas agradables puede complementar otros elementos utilizados para representar la prosperidad. Estas son algunas formas de incorporarlos en casa:



Canela: mediante ramas naturales, una vela aromática o un difusor.

mediante ramas naturales, una vela aromática o un difusor. Naranja: utilizando cáscaras secas, aceites esenciales o un difusor.

utilizando cáscaras secas, aceites esenciales o un difusor. Ambos aromas: pueden alternarse durante diferentes momentos del día para evitar saturar el ambiente.

pueden alternarse durante diferentes momentos del día para evitar saturar el ambiente. Espacios recomendados: la sala, el recibidor y el área destinada al trabajo o estudio.

¿Dónde colocar los aromas de abundancia según el Feng Shui?

La ubicación también tiene importancia dentro de la filosofía. Anjie Cho, arquitecta y consultora de Feng Shui, explica que la distribución de los objetos debe contribuir a crear espacios equilibrados y funcionales. Así es como los aromas pueden incorporarse en zonas donde las personas pasan tiempo y donde su presencia resulte agradable.

Para quienes siguen el mapa Bagua, el sector sureste de la vivienda está tradicionalmente relacionado con la riqueza y la prosperidad. Por esta razón, algunos practicantes eligen este espacio para colocar elementos simbólicos vinculados con la abundancia. Los especialistas recomiendan estos aspectos:



Mantener despejada la zona donde se coloque el difusor o la vela.

Evitar utilizar cantidades excesivas de fragancia.

Ventilar periódicamente las habitaciones.

Elegir productos de buena calidad y respetar las indicaciones de uso.

No dejar velas encendidas sin supervisión.

En conclusión: la armonización de un hogar no depende de un solo objeto, color o aroma. El orden, la iluminación, la ventilación y el cuidado de las plantas y muebles forman parte de un conjunto destinado a generar equilibrio.