7 plantillas de letras y números de Paw Patrol, para niños que entran al kinder en este regreso a clases 2026

En los primeros años escolares, el aprendizaje puede ser más atractivo y divertido si viene acompañado de nuestros personajes favoritos. A continuación te compartiremos algunas plantillas de letras y números de Paw Patrol, que pueden convertirse en una excelente herramienta didáctica para tus hijos o sobrinos si están a punto de entrar al kinder en este regreso a clases 2026.

Estas plantillas se encuentran para descargar de manera gratuita mediante la plataforma Pinterest. Puedes imprimir hojas por separado o incluso armar tu propio libro de actividades con los personajes de Paw Patrol.

7 plantillas de letras y números de Paw Patrol, perfectas para niños de kinder

1. Paquete de actividades

Comenzamos el listado con un conjunto de actividades listas para imprimir, que permite practicar letras y números con Paw Patrol; en Pinterest hay solo una hoja, pero puedes dar click en el documento para encontrar el resto de las actividades. Los niños pueden, por ejemplo, comenzar a contar a partir de las veces que se repite la figura de un personaje o completar el abecedario.

Algunas actividades son para aprender palabras en inglés, pero otras pueden aprovecharse independientemente del idioma.

2. Plantilla para trazar números

Este es un ejemplo de las plantillas tematizadas que puedes encontrar para seguir el trazo de los números. Antes de escribir el número como tal, hay práctica siguiendo una línea punteada.

3. Identificar el número correcto

Aquí, el reto consiste en contar el número de figuras de personajes de Paw Patrol e identificar el número correcto. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repite la imagen de Rubble?

4. Letras mayúsculas con diseño de placa

Esta plantilla sirve para identificar todas las letras del abecedario en mayúscula, y se hizo con el diseño de placa que caracteriza a la Patrulla de Cachorros. Puedes imprimir el alfabeto, dejar que tu hijo lo coloree y luego pegarlo en un lugar visible.

5. Para trazar por separado

Hay algunas hojas para imprimir que permiten practicar letras en específico, con ayuda de un personaje de Paw Patrol. Por ejemplo, aquí tenemos a Skye con la letra A.

6. Números para trazar por separado

De la misma manera, es posible trazar diferentes números por separado con plantillas como ésta. Tú puedes decidir en cuáles hace falta poner más énfasis para el aprendizaje o requieren mayor práctica.

7. Letras y números de Paw Patrol, decorativos

Una opción distinta consiste en imprimir letras con personajes de la Patrulla de Cachorros no para trazar, sino simplemente para identificar mediante la realización de manualidades diversas.