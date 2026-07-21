Tips de maquillaje: Cómo diseñar y rellenar las cejas según el tipo de rostro

Las rutinas de belleza demandan de un tiempo prudencial para lograr vernos siempre bien. Lograr un outfit adecuado, un corte de cabello que muestre nuestra personalidad, una manicura que lleve nuestras manos a otro nivel y de un maquillaje que cumpla ciertos objetivos.

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Todo se articula a la perfección cuando buscamos una imagen de belleza, enfocada en ciertas facciones de nuestro rostro o en ciertas particularidades de nuestro estilo y personalidad. En el caso del maquillaje, esta herramienta tiene mucho para darnos y saberla utilizar es sumamente necesario.

¿Cómo maquillar las cejas?

Por lo general, cuando se habla de maquillaje nos imaginamos la colocación de base, un delineado y la coloración de los labios. Sin embargo, esta herramienta tiene mucho para darnos y, en esta oportunidad, nuestras cejas pueden convertirse en protagonistas.

Maquillar nuestras cejas ayuda a enmarcar la mirada, definir la estructura del rostro y dar armonía a las facciones, según diferentes expertos en belleza. Ante esto, resulta necesario aprender a diseñar y rellenar las cejas, en función de nuestra estructura facial.

El primer paso para aprender a maquillas las cejas de la forma adecuada es estableciendo tres puntos anatómicos de referencia trazando líneas imaginarias desde las aletas de la nariz:



Inicio (A): Coloca un pincel o lápiz verticalmente desde el lateral de la aleta de la nariz cruzando el lagrimal. Ahí debe comenzar la ceja.

Punto más alto / Arco (B): Alinea el lápiz desde la aleta de la nariz cruzando el centro de la pupila (mirando al frente).

Final / Cola (C): Coloca el lápiz desde la aleta de la nariz alineado con la esquina exterior del ojo.

Tips de maquillaje

Tras lo señalado, podemos comenzaron con el diseño de las cejas, siempre teniendo en cuenta el formato de nuestro rostro. A continuación se detalla una guía que nos ayudará en este proceso:

Rostro redondo



Objetivo: Aportar verticalidad y alargar visualmente las facciones.

Forma ideal: Cejas con un arco elevado y marcado (forma angular o en "triángulo").

Evitar: Arcos muy redondeados o cejas planas, ya que acentúan la redondez del rostro.

Rostro cuadrado o mandibular marcado



Objetivo: Suavizar los ángulos de la mandíbula y equilibrar las proporciones.

Forma ideal: Cejas suavemente arqueadas o angulares con curvas suaves (tipo pico redondeado).

Evitar: Formas completamente planas o ángulos extremadamente marcados.

Rostro alargado o rectangular



Objetivo: Acortar visualmente la cara y aportar anchura horizontal.

Forma ideal: Cejas rectas o planas con cola ligeramente descendente/horizontal.

Evitar: Arcos muy pronunciados, ya que alargan aún más el rostro.

Rostro ovalado



Objetivo: Mantener la armonía natural del rostro.

Forma ideal: Cejas suavemente redondeadas o con un ángulo ligero. Prácticamente cualquier estilo encaja bien con este tipo de estructura.

Evitar: Arcos extremadamente pronunciados que rompan el equilibrio natural.

Rostro corazón o triángulo invertido



Objetivo: Suavizar la barbilla afilada y desviar la atención de la frente ancha.

Forma ideal: Cejas redondeadas o ligeramente arqueadas con trazado suave.

Evitar: Cejas muy rectas o marcadas que ensanchen la zona superior del rostro.

Guía paso a paso para rellenar y definir