Las 3 ideas de maquillaje para un look femenino ideal para el Día Internacional de la Mujer

Este domingo 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer y las expresiones a lo largo de la jornada no solo se verán en las redes sociales. Las mujeres coparán las calles y pondrán en alto sus derechos y reclamos de diferentes maneras.

Mientras algunas corrientes van en contra de los estereotipos y critican la cosificación de la mujer, otras en cambio apuntan a la libertad de cada una a la hora de elegir sobre su propia vida. En este punto se incluye la forma de vestir, los cortes de cabello preferidos y hasta el maquillaje con el que muestran parte de su identidad y también se expresan ante la sociedad.

¿El maquillaje expresa ideas?

Sobre el maquillaje y su importancia se le ha consultado a la Inteligencia Artificial (IA) por su poder de análisis de grandes bases de datos y poder para ofrecer conclusiones. Sobre este tema afirma que “el maquillaje ha dejado de ser solo una herramienta de ‘belleza’ convencional para convertirse en un lenguaje visual poderoso. Es, en esencia, arte sobre un lienzo vivo”.

Gemini señala que el maquillaje funciona como un vehículo de expresión desde hace mucho tiempo porque “es una forma de reclamar su identidad y desafiar las normas binarias impuestas por la sociedad” y porque “pinturas de guerra o colores específicos en los ojos han servido para identificar luchas”.

Por otro lado, precisa que “en el mundo editorial y de pasarela, el maquillaje no busca "ocultar imperfecciones", sino contar una historia”, mientras que también se lo concibe como “un puente con la historia” en base al uso que se le daba en ciertas culturas de la antigüedad.

El maquillaje ideal para el Día Internacional de la Mujer

Con todo lo señalado anteriormente, resulta comprensible que muchas mujeres querrán expresarse a través del maquillaje durante este 8 de marzo. Es que, afirma Gemini, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el maquillaje puede ser una forma poderosa de expresión personal.

Esta Inteligencia Artificial puntualiza que ya sea que busques algo simbólico, profesional o audaz, existen tres propuestas ideales para celebrar la feminidad con mucha fuerza:

El Clásico Empoderado - labios carmín: No hay nada que proyecte más seguridad que un labio rojo impecable. Es un look atemporal que simboliza fuerza y determinación.



Piel: Acabado velvet (mate suave) con un toque ligero de rubor durazno.

Ojos: Algo muy limpio. Un delineado tipo cat-eye sutil y mucha máscara de pestañas para abrir la mirada.

El toque clave: Un labial rojo de larga duración (puedes elegir un tono con subtono azulado para que tus dientes se vean más blancos).

El "Poder Violeta" - inspiración simbólica: El morado o violeta es el color oficial del movimiento. Integrarlo en tu look es una forma elegante de mostrar solidaridad.



Ojos: Haz un ahumado (smokey eye) suave utilizando tonos lavanda o lila en el párpado móvil y un ciruela profundo en la esquina externa para dar profundidad.

Piel: Mucho iluminador en los puntos altos del rostro para un efecto glowy y fresco.

Labios: Un tono nude o un brillo transparente para que el protagonismo se lo lleven los ojos.

"No-Makeup" Look - feminidad natural: Este estilo celebra la belleza real y la confianza en una misma, ideal si tienes eventos durante todo el día y buscas comodidad.

