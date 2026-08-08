Con el estilo de un MasterChef 24/7: así prepara el Chef Herrera unas enfrijoladas al chipotle
Descubre la receta del famoso juez de MasterChef 24/7 para preparar unas originales enfrijoladas con una salsa llena de sabor.
Las enfrijoladas son uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana y, aunque existen diferentes maneras de prepararlas, el Chef Adrián Herrera, juez de MasterChef 24/7, decidió llevarlas a otro nivel con una receta llena de sabor. El resultado es una versión diferente de las clásico platillo, con el carácter del chile chipotle y el toque especiado de un recado especial.
MasterChef 24/7: la receta especial de enfrijoladas del Chef Herrera
Con su característico sentido del humor, el Chef Herrera explicó paso a paso cómo preparar esta peculiar versión de las enfrijoladas, en la que combina ingredientes tradicionales con algunos elementos que le dan un toque especial a la salsa. "Una confección culinaria regional que está siendo transmitida aquí y ahora a todas las civilizaciones de la galaxia", señaló en el video.
"¡Enfrijoladas caseras! Fáciles, rápidas y suculentas", escribió el juez de MasterChef 24/7 para acompañar el clip en el que muestra cómo elaborar este platillo, perfecto para compartir un desayuno de fin de semana en familia, o para una comida en casa.
Los ingredientes necesarios para preparar estas enfrijoladas al chipotle son los siguientes:
- Frijoles (preferencia)
- Tortillas
- Chipotles
- Manteca de puerco
- Cebolla
- Ajo
- Caldo de pollo
- Salsa de soya
- Recado de pimienta gorda, semilla de cilantro y comino
- Queso ranchero
- Cilantro fresco
Procedimiento:
- En una sartén y con una cantidad generosa de manteca de puerco, fríe la cebolla y el ajo.
- En la licuadora, añade una lata mediana de chile chipotle y los frijoles, que pueden ser negros, bayos o peruanos, según tu preferencia.
- Agrega el recado de tres especias; este paso es vital para el perfil de sabor del platillo. Luego, incorpora un poco de salsa de soya y el caldo de pollo.
- Posteriormente, guisa la mezcla con la cebolla, el ajo y la manteca para integrar todos los sabores.
Para servir, el Chef Herrera demuestra que incluso un platillo tradicional y casero puede tener una presentación cuidada. Las enfrijoladas se acompañan con queso ranchero y cilantro fresco, dos ingredientes que aportan textura, frescura y contraste.
Así, con ingredientes que se pueden conseguir fácilmente y una preparación que permite hacer modificaciones al gusto, el Chef Adrián Herrera transforma un clásico de la cocina mexicana en una propuesta digna de presentarse con todo el estilo de MasterChef 24/7.
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