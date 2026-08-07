5 diseños de uñas ideales para el eclipse total; son auténticas y con colores cósmicos

Para todas aquellas mujeres que siempre buscan estar al día en las tendencias y quieren acoplarse a los eventos que hay, existen diversos diseños de uñas que son perfectos para llevar en el próximo eclipse total, el cual será el 12 de agosto. Los estilos que verás a continuación son ideales, ya que tienen combinaciones que las hacen ver galácticas, místicas y cósmicas.

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Diseños de uñas inspiradas en el eclipse total

1. Si amas el color negro este diseño con efecto cat eye en azul es totalmente perfecto, pues parecen pequeñas partículas del universo. Lleva algunos destellos en color plateado para darle un plus al diseño y verte auténtica.

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2. Para este diseño de uñas necesitas una base color negro y un efecto mármol para que el estilo luzca como si fueran galaxias. Te sugerimos llevar pequeños destellos blancos y plateados para simular las estrellas y lucir en tendencia.

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3. Para lucir un diseño interestelar te recomendamos llevar una base oscura y para el efecto cat eye opta por tonos azul rey, morado y rosa. Si quieres elevar el estilo de tu manicura lleva algunas estrellas y planetas hechos con la técnica a mano alzada.

4. Si quieres lucir perfecta con un diseño galáctico para este eclipse total, este estilo de manicura te encantará, lleva una base azul oscuro y sobre ella dibujos a mano alzada plateados o blancos para hacer contraste.

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5. ¿Quieres llevar constelaciones en tus uñas? Esta última opción es ideal para aquellas mujeres que aman todo acerca de los signos del zodiaco. Te sugerimos llevar una base azul rey, dibujos a mano alzada en color dorado y una terminación mate.