Cada signo del zodiaco tiene una manera particular de reaccionar cuando el mal humor aparece y las cosas no salen como esperaba. Una discusión, un día complicado o una situación inesperada puede hacer que incluso la personalidad más tranquila cambie por completo.

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Desde la astrología, el enojo puede manifestarse de distintas formas según las características de cada signo. Mientras algunos prefieren alejarse y guardar silencio hasta recuperar la calma, otros pueden reaccionar impulsivamente y dejar que la frustración se note de inmediato.

¿Cómo reacciona cada signo cuando está de mal humor?

Según la astrología, los momentos de enojo también pueden dejar al descubierto rasgos que normalmente pasan desapercibidos. La manera en que cada persona enfrenta la frustración puede revelar mucho sobre su carácter y sus necesidades emocionales.

Aries

No consigue ocultar su enojo y puede reaccionar de inmediato, elevar la voz o expresar su frustración con intensidad. Necesita espacio para tranquilizarse.

Tauro

Prefiere alejarse y consentirse cuando algo lo molesta. Una buena comida, las compras o sus pasatiempos pueden ayudarlo a recuperar el ánimo.

Géminis

Puede volverse impulsivo al hablar y decir cosas sin pensar. Después de reconocer su error, suele disculparse e intentar reparar el daño.

Cáncer

Tiende a guardar silencio, mostrar una expresión seria y buscar estar solo hasta recuperar el equilibrio emocional. No suelen actuar por impulso.

Leo

Expresa claramente su descontento y quiere que los demás comprendan qué le ocurre. Incluso puede exagerar sus emociones para recibir apoyo.

Virgo

Su lado crítico se intensifica y puede hacer comentarios duros. Después, suele reconocer sus excesos y disculparse.

Libra

Evita las discusiones y puede recurrir al sarcasmo o retirarse para impedir que el conflicto aumente. El silencio y la huida son sus mejores aliados.

Escorpio

Cuando algo le afecta, Escorpio suele cerrarse y evitar hablar sobre lo que siente. Puede alejarse durante un tiempo y regresar cuando considere que recuperó su equilibrio.

Sagitario

Este signo suele reaccionar de manera explosiva cuando está de mal humor y dejarse llevar por la impulsividad. Durante esos momentos podría decir cosas que lastimen a las personas que tiene cerca.

Capricornio

Puede irritarse cuando una interrupción altera su concentración o su rutina. En esos momentos tiende a mostrarse serio, distante y pesimista hasta recuperar el control.

Acuario

Las emociones negativas pueden generar ansiedad e incomodidad en Acuario. Como no siempre encuentra la manera de expresar lo que siente, podría mostrarse nervioso o actuar de forma impredecible.

Piscis

Puede vivir el mal humor con una intensidad emocional muy marcada y expresar abiertamente su frustración. A menudo necesita alejarse y tener un momento a solas para recuperar la tranquilidad.