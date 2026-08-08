Familia de influencer, Sydney Towler, pide apoyo de 75, 000 dólares para honrar su memoria

El mundo del internet es vasto y existen historias impresionantes como la de esta influencer. Sydney Towle tenía 26 años y compartió en su TikTok el duro cáncer con el que peleó en los últimos tiempos. Lamentablemente se anunció que falleció y su familia está juntando dinero para honrar su legado. Esta es su historia.

¿Para qué está pidiendo dinero la familia de esta influencer?

Desde el pasado mes de mayo, el oncólogo con el que se trataba les recomendó los cuidados paliativos para Towle. Sin embargo, la influencer quiso buscar tratamientos alternativos, pero se indica que estos cuidados precisamente llegaron a inicio de semana. Sydney falleció junto a sus seres queridos y los reportes más recientes hablan de una recaudación que lanzó la familia... sin embargo no es para los gastos funerarios.

En esta opción de GoFundMe que se ha hecho bastante popular a nivel mundial, la familia busca dos cosas con el dinero que están reuniendo. Primero quieren hacer un espacio conmemorativo en el Dartmouth College con el nombre de Sydney. Así las personas en general podrían ir a ese espacio para recordarle.

Mientras que en una segunda misión, tienen la de crear una beca en nombre de la influencer en la secundaria South Fork. Por ello justamente se habla de un aproximado de 75, 000 dólares para conmemorar la vida de una joven que peleó fuertemente con un raro cáncer que la venció hace unas horas.

¿Quién es Sydney Towle, influencer recientemente fallecida?

El anuncio del fallecimiento se dio desde el pasado 6 de agosto. La familia informó que tras los 3 años que se documentó la vida de Sydney en redes… el cáncer derrotó su cuerpo. Lo particular del caso de Towle es su juventud y el extraño tipo de enfermedad que le aquejó hasta sus 26 años.

Ese tipo de cáncer se llama colangiocarcinoma, el cual afecta las vías biliares y asimismo alcanzó otras partes del cuerpo, lo cual resultó fatídico. Justamente ese proceso fue perfectamente documentado en sus redes, donde adquirió fama y alcanzó el millón de seguidores en TikTok y poco más de 200, 000 en Instagram.