Portal 888: ¿qué es y cómo aprovecharlo?

En el mundo existen múltiples formas de entender lo que rodea al aspecto espiritual-energético. Por eso muchos de manera continúa hablan de ciertos portales que se abren alrededor del universo para recibir la energía y encaminarla de forma positiva. Por ello, este sábado 8 de agosto se abrirá el Portal 888, que tiene varias particularidades que puedes aprovechar para tu beneficio.

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¿Qué es el Portal 888 y para qué sirve?

Aunque siendo sinceros cada persona y experto lo asume y explica como mejor le conviene, en el mundo energético el 8 de agosto se traduce como un día especial, donde se conjuntan muchas particularidades que generan una energía especial en el universo. En este caso el Portal 888 tiene una carga numérica-espiritual-energética muy fuerte y he aquí la explicación.

Este sábado es 8/8/8

Octavo día

Octavo mes

Es sábado, día de Saturno, asociado con el número 8

Energía triple 8

Es decrir, muchos de los proponentes de estas áreas de pensamiento y práctica, indican que el 8 significa la oportunidad de convertir una intención en algo concreto. Por ello se anima a las personas a dirigir su mente y fuerza en algo que sea desea mucho. Y con esto, buscar hacerlo y crecerlo lo antes posible.

¿Cómo puedes aprovechar este Portal 888?

En muchas de las formas de entendimiento de este tipo de pensamientos-sensaciones universales siempre se busca atraer las cosas con rituales. Aunque algunos simplemente te invitan a reflexionar y poner en tu mente objetivos concretos que deseas… otros van más allá. Por eso será común encontrar recomendaciones que incluso se parecen en ciertos aspectos a rituales espiritistas.

Por eso en esta ocasión te animamos a tomarte un espacio del día en tu lugar favorito. Allí quedará completamente solo y meditarás en las cosas que te gustaría alcanzar. Sé consciente, realista y muy responsable con cuidar tus propósitos profesionales y personales. Si quieres anotarlo en una hoja, adelante. Y si no, las notas del teléfono pueden servir como recordatorio de lo que anhelas. Al final espera que todo marche lo mejor siempre.