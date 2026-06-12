Cómo maquillar los ojos con párpados grasos y lograr que el delineado no se corra

Desde la Universidad de Palermo (Argentina) remarcan que el maquillaje es fundamental en el mundo de la moda. Sobre esta herramienta, precisa que define estilos, potencia imágenes, corrige distorsiones generadas por la luz, da vida a personajes, y siempre comunica un mensaje.

Es por esto que, añade, la persona que maquilla conoce de estilos, conceptos y tendencias. De todos modos, en el presente no todo está atado a los salones de belleza y es que las redes sociales y diversas plataformas digitales nos permiten conocer sobre este increíble mundo.

Maquillaje y tipos de piel

Los expertos en belleza señalan que el tipo de piel influye drásticamente en el resultado del maquillaje. Esto se justifica en que el tipo de piel determina cómo interactúan los productos con el rostro a lo largo de cada jornada y qué fórmulas son las adecuadas para lograr un acabado que luzca impecable.

Al respecto, la Inteligencia Artificial (Gemini) resumió fuentes bibliográficas y concluyó que mientras una piel grasa o mixta requiere bases libres de aceites y polvos selladores para controlar los brillos y evitar que el producto se derrita, una piel seca necesita fórmulas cremosas, fluidas e hidratantes que prevengan la descamación y el temido "efecto acartonado".

¿Cómo maquillar párpados grasos?

En este punto, hoy una consulta en torno al maquillaje parece encontrar una respuesta certera. Es que cuando existen párpados grasos estamos ante un verdadero desafío porque el delineado se corre y las sombras comienzan a acumularse en el pliegue.

Por lo tanto, de acuerdo a apreciaciones de diferentes expertos, la clave para maquillar los ojos con párpados grasos y lograr que el delineado no se corra está en cómo se prepara la piel. A continuación se ofrece el paso a paso definitivo y los mejores trucos para lograr un delineado blindado:

La preparación

Limpieza total: Antes de empezar, pasó un disco de algodón con un poco de agua micelar por los párpados para eliminar cualquier rastro de crema, protector solar u oleosidad natural. Seca bien la zona.

El Salvador: Primer de ojos: No uses corrector de ojeras como base si tenés el párpado graso. Usa una prebase o primer específico para ojos. Este producto crea una barrera que absorbe la grasa y fija el pigmento.

Sellado con polvo: Aplica una capa ligera de polvo traslúcido suelto sobre el primer con una brocha suave. Esto matifica la zona por completo y crea un lienzo seco.

Elegir el delineador correcto

Olvídate de los lápiz kohl cremosos o los delineadores económicos que no especifican su resistencia. Tus mejores aliados son:

Delineadores líquidos o en gel con fórmula Waterproof (a prueba de agua): Se secan rápido y se fijan a la piel.

Delineadores en tintero o formato plumón con acabado mate: Suelen resistir mejor el roce y la humedad del párpado.

El truco del "Efecto Candado"

Si quieres que el delineado dure intacto todo el día (o la noche), aplica la técnica que usan los maquilladores profesionales:

