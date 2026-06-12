Este es el truco con vinagre blanco para destapar los orificios de la ducha

Por lo general cuando la presión de la ducha comienza a perder fuerza es porque en los orificios del cabezal de la misma se empieza a acumular minerales y residuos que prohíben el paso del agua.

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Los especialistas manifiestan que esta obstrucción también puede darse por los restos de jabón, la suciedad acumulada e incluso el moho que se forma con la humedad. Es por esto que una limpieza es esencial para poder recuperar la presión del agua y poderse bañar con agua que esté limpia y no arrastre residuos de la boquilla del cabezal.

¿Cómo limpiar el cabezal de la ducha?

La limpieza preventiva es fundamental y se recomienda hacerla con jabón suave, un paño húmedo y luego enjuagar con agua limpia. También puedes frotar las boquillas con los dedos durante el enjuague para que se desprendan las acumulaciones superficiales.

Si la obstrucción es mayor puedes utilizar el vinagre blanco destilado que es muy efectivo. Lo que tienes que hacer es llenar una bolsa plástica resistente con vinagre, colocarla sobre el cabezal de la ducha procurando que quede cubierto completamente y tienes que asegurarlas con ligas plásticas para que no caiga.

|Imagen editada de Canva

El cabezal de tu ducha debe permanecer sumergido por lo menos 4 horas, pero si quieres un efecto mayor debes dejarla en remojo durante 12 horas. Pasado este lapso de tiempo retiras la bolsa y abres el agua caliente para expulsar cualquier depósito mineral que se haya desprendido durante el proceso.

Presta mucha atención porque si tu ducha es de latón el contacto con el vinagre no debe ser mayor a 30 minutos y si es de níquel no lleves a cabo este procedimiento porque el deterioro va a ser muy rápido.

Una opción que puedes llevar a cabo como alternativa, es la de colocar la mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de limón sobre las boquillas. Distribuye la pasta con ayuda de un cepillo de dientes viejo y limpia completamente, luego abre el agua caliente y se desprenderán los residuos.