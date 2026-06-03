¿Quién se convierte en el tercer Capitán de MasterChef 24/7 HOY 03 de junio?

Esta tercera semana de MasterChef 24/7 las emociones se han puesto bastante picantes pues entre tensiones dentro de la casa, así como nuevas alianzas y demás momentos que nos han dejado ver el lado más vulnerable de los Cocineros, el reality poco a poco va tomando un camino sobre la convivencia.

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Por ello y más, ser Capitán es uno de los logros más importantes de la semana, pues en caso de ganar la Batalla por Equipos, eso significa la salvación en automático y no solo eso, pues también los Capitanes ganadores pueden elegir a quiénes suben con ellos en el Balcón de la Salvación y así permanecer una semana más dentro del reality.

¿Qué participante se queda con la tercera capitanía de MasterChef 24/7?

El martes vimos a Diego hacerse con la primera capitanía gracias a su creatividad en el Reto de Helados Exóticos, donde su propuesta cautivó a los Chefs y posteriormente vimos cómo María consiguió la suya con el Reto de los Churros, dejando en claro que ambos vienen con ideas frescas y hambre de ir por más.

Son las últimas horas para que puedas votar y elegir al Participante que quieres que sea el tercer Capitán y que pueda aspirar a la salvación en caso de ganar la Batalla por Equipos de este miércoles en la tercera semana de MasterChef 24/7.

¿Dónde votar en MasterChef 24/7

Sí, los ingredientes, la habilidad y personalidad de nuestros Cocineros hacen el día a día, pero tú eres quien decide cómo se lleva a cabo este reality que ha llegado a reinventar la televisión con su formato de 24 horas los 7 días de la semana, por lo que te invitamos a votar en nuestro sitio oficial.

También puedes hacerlo a través de la app oficial de Tv Azteca en Vivo, la cuál está disponible para iOS y Android, donde también tendrás derecho a 10 votos para que los uses como quieras e incluso podrás conseguir votos extras.

