Con el paso del tiempo, las cejas pueden perder densidad y cambiar su apariencia, lo que hace que maquillarlas requiera algunos cuidados. Elegir la técnica adecuada puede marcar la diferencia para conseguir un resultado natural.

Noticias Veracruz del 10 de agosto 2026

En las pieles maduras, algunos productos y formas de aplicación pueden favorecer más que otros. Por eso, existe un truco sencillo que permite definir las cejas poco pobladas sin recargar el rostro ni endurecer la mirada.

¿Cómo maquillar cejas poco pobladas en pieles maduras?

Cuando las cejas pierden densidad, maquillarlas puede convertirse en una de las formas de recuperar definición sin necesidad de recargar el rostro. Sin embargo, en las pieles maduras es importante elegir productos y técnicas que permitan conseguir un acabado natural y ligero.

Uno de los consejos de los maquilladores es evitar el lápiz tradicional, ya que puede dejar trazos demasiado marcados y hacer que las cejas se vean artificiales. En su lugar, recomiendan utilizar productos de textura más ligera que permita rellenar las zonas con menos pelo de manera gradual.

Las sombras o productos específicos para cejas pueden ser una alternativa para aportar color sin crear líneas demasiado rígidas. La clave está en aplicar pequeñas cantidades y difuminar bien para imitar visualmente el aspecto de los vellos naturales.

También es importante respetar la forma original de las cejas. En lugar de intentar dibujar una estructura completamente nueva, conviene trabajar sobre los espacios donde falta densidad y mantener un arco que acompañe las facciones.

Otro punto fundamental es evitar el exceso de producto. Una ceja demasiado marcada puede endurecer la expresión, mientras que un acabado más suave ayuda a mantener una apariencia fresca.

Por último, peinar las cejas después de maquillarlas permite distribuir mejor el producto y eliminar posibles acumulaciones. Con una aplicación ligera y bien difuminada, es posible conseguir cejas definidas sin perder naturalidad.

