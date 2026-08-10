Los 6 colores de esmalte que rejuvenecen visualmente las manos

Elegir los colores de esmaltes adecuados puede trasformar por completo el aspecto de las manos. Algunos tonos ayudan a crear un efecto más elegante, cuidado y juvenil sin necesidad de recurrir a diseños demasiado elaborados.

Noticias Baja California del 10 de agosto 2026

Además de complementar cualquier look, ciertos colores pueden favorecer visualmente la apariencia de las manos y aportar un toque sofisticado. Por eso, conocer cuáles son los tonos más favorecedores puede convertirse en un sencillo truco de belleza.

¿Cuáles son los seis tonos de esmaltes que hacen que tus manos luzcan jóvenes?

Entre las alternativas más interesantes se encuentran los tonos cálidos, terrosos y profundos que se alejan de los colores tradicionales. Cada uno tiene una personalidad diferente y puede adaptarse tanto a manicuras discretas como a propuestas más llamativas.

1. Mocha rosado

Combina la profundidad de los marrones con un matiz rosado que aporta mayor dimensión. Es discreto, pero más interesante que un café convencional.

2. Cobre rosado

Mezcla tonos cálidos con un acabado ligeramente metálico que aporta luminosidad. es una opción ideal para darle un toque diferente a una manicura sencilla.

3. Rojo ladrillo

Mantiene la intensidad del rojo, pero suma una base terrosa que lo hace más sofisticado. Es una alternativa al clásico rojo cereza o carmín.

4. Rosa quemado

Se encuentra entre los tonos rosados y tierra, por lo que aporta color sin resultar demasiado llamativo. Es una buena opción para quienes quieren alejarse del nude.

5. Caramelo tostado

Destaca por su tonalidad cálida y profunda, capaz de aportar un acabado visualmente pulido. Su color suave permite llevarlo tanto en manicuras sencillas como más elaboradas.

6. Borgoña cereza

Combina el rojo con matices profundos para conseguir una apariencia intensa y elegante. Su efecto destaca especialmente cuando se utiliza con un acabado brillante.

¿Cómo cuidar las uñas del esmalte?

Para cuidar las uñas al usar esmalte, evita mantenerlo durante demasiado tiempo y procura retirarlo con productos suaves. Mantén las cutículas hidratadas, lima las uñas con cuidado y deja períodos sin esmalte para que se mantengan en buenas condiciones. También es importante aplicar una base antes del color y evitar arrancarlo directamente.