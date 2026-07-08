Cómo maquillar las cejas para rejuvenecer el rostro después de los 70

Después de los 70, la textura de la piel es muy diferente, por lo que debemos tener cuidado al momento de arreglarnos, en especial con el maquillaje, ya que ciertas opciones se encargarán de darnos un aspecto más cansado en la mirada.

¡Homenajes, cineastas, actores y más! Revelan detalles del Festival de Cine de Guanajuato GIFF 2026

Para que eso no te pase, te detallaremos la mejor manera de maquillar las cejas, técnica que te va a ayudar a rejuvenecer el rostro de forma sencilla, un hack de belleza que creará un gran cambio en tu apariencia.

¿Cómo maquillar tus cejas correctamente?

Después de los 70 es importante que tengas cuidado al maquillar las cejas, ya que hay técnicas que se pueden encargar de endurecer en exceso tu mirada. Para rejuvenecer el rostro y lograr un tipo de efecto lifting visual, considera aplicar las siguientes técnicas:

Antes de maquillar, elige un lápiz de punta fina que sea dos o un tono más claro que el de tu melena. Peina tus cejas hacia arriba. Rellena la ceja realizando pequeñas líneas; le darás un aspecto más natural y dale mayor enfoque al arco y cola. Eleva ligeramente la cola de tu ceja para rejuvenecer el rostro; el hacerlo hacia abajo va a generar una mirada triste. La parte inicial del entrecejo, hazlo con un tono suave para no enfocar la mirada a las líneas de expresión que puedas tener en la zona. Con corrector claro en la línea inferior, difuminamos para tener un efecto lifting en la mirada.

¿Qué no debo hacer al maquillar la ceja?

Considerando la textura en la piel que se tiene después de los 70 años, hay que tener cuidado, ya que hay ciertas acciones que nos pueden perjudicar al momento de estilizar nuestra mirada, así que evita lo siguiente al maquillar las cejas: