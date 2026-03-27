Maquillarse se ha convertido en algo de todos los días y de toda hora. Ya no solo se emplea esta herramienta para eventos o momentos especiales, sino que forma parte del día a día de muchas personas que buscan verse siempre bien, dar protagonismo a su estilo o resaltar su personalidad.

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Debido a que se emplean productos químicos para la elaboración del maquillaje, se aconseja mantener ciertos hábitos de limpieza que a su vez ayuden a proteger la piel. En este punto, también se debe buscar cuidar las pestañas y las cejas, y para eso existen diferentes estrategias.

¿Por qué se debilitan las pestañas?

Es la Inteligencia Artificial (IA) la que puede ayudarnos en torno al cuidado de nuestra piel, cejas y pestañas. Esta tecnología analiza bases de datos de este rubro y ofrece conclusiones como que el debilitamiento de las pestañas suele ser el resultado de una combinación de factores externos y hábitos de cuidado diario.

“El uso excesivo de rizadores mecánicos, la aplicación frecuente de extensiones o el uso de máscaras de pestañas a prueba de agua pueden dañar la estructura del pelo y debilitar el folículo”, precisa Gemini. Esta aplicación de IA advierte también que no retirar el maquillaje antes de dormir obstruye los poros en la línea de las pestañas, lo que impide que crezcan con fuerza y favorece su caída prematura.

¿Cómo desmaquillar tus pestañas?

Más allá de los señalado, Gemini señala que también existen factores biológicos y nutricionales juegan un papel determinante en la salud las pestañas. Por lo tanto, una hidratación adecuada con sueros específicos y priorizar una limpieza suave es fundamental para preservar su ciclo de vida natural.

Al respecto, la Inteligencia Artificial invita a cuidar las pestañas durante la limpieza ya que lo considera como algo fundamental, especialmente si buscamos mantener su densidad natural y evitar la caída prematura. Para lograrlo, da a conocer los 3 mejores tips que te harán proceder como todo un profesional:

La técnica de la "Prensa Tibia": El error más común es frotar horizontalmente, lo cual debilita el folículo y quiebra el pelo.



Cómo hacerlo: Empapa un pad de algodón con tu desmaquillante y apóyalo sobre el ojo cerrado durante 30 segundos exactos.

El secreto: El calor corporal y el producto disolverán la fórmula (incluso si es waterproof) sin necesidad de traccionar. Después, desliza el algodón suavemente hacia abajo, siguiendo la dirección del crecimiento.

Doble limpieza con base oleosa: Para no perder volumen, necesitas un producto que "resbale" la máscara en lugar de secar la pestaña.



Usa un bálsamo o aceite limpiador: Los aceites (como el de almendras o bifásicos especializados) rompen los polímeros del maquillaje más rápido que el agua micelar común.

Beneficio extra: Esto deja una capa protectora de nutrición que mantiene la flexibilidad del pelo, evitando que se vuelva quebradizo con el paso de los días.

Limpieza de precisión con hisopo: A veces quedan residuos en la base de las pestañas que endurecen la raíz y causan inflamación (lo que detiene el crecimiento).

