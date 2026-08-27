Sheyla Tadeo de LUTO y comparte desgarrador mensaje: “Se me rompe el alma”

A través de redes sociales la actriz Sheyla Tadeo compartió un desgarrador mensaje donde indicó que durante la madrugada de este jueves 27 de agosto falleció su papá Ramón Tadeo Aguilar luego de haber sido hospitalizado de gravedad en días recientes. Ante este duro momento que atraviesa la intérprete también se tomó unos minutos para agradecer las palabras de aliento que ha recibido por parte de familiares, conocidos y allegados.

Te puede interesar: Muere querido comediante mexicano en plena gira y sus fans lamentan su partida: “Tiene que ser broma”

¿De qué murió Ramón Tadeo Aguilar, papá de Sheyla Tadeo?

De acuerdo con información difundida el señor Ramón Tadeo Aguilar falleció en un hospital de Culiacán, Sinaloa, después de haber estado internado ppr complicaciones de salud. Días antes, Sheyla había pedido públicamente oraciones para la recuperación de su padre quien en ese momento se encontraba hospitalizado de gravedad.

Hasta el momento la familia no ha revelado las causas específicas de la muerte del padre de la cantante, lo que sí se reveló a través de una historia de Instagram es que los restos serán trasladados a una casa funeraria de Sinaloa en punto de las 3 de la tarde.

¿Cómo fue el emotivo mensaje con el que Sheyla se despidió de su padre?

Como lo mencionamos anteriormente, Sheyla ocupó sus redes sociales para despedirse de su padre y mediante una publicación subió un video con unas palabras dedicadas a su padre, asimismo, las acompañó con una fotografía donde salían los dos y el cual demostró el profundo vínculo que tenía con él.

“Hoy se me rompe el alma al despedirte, papá, mi hombre perfecto, mi héroe, mi refugio y el amor más grande de mi vida.Fuiste un padre extraordinario, un esposo ejemplar y un ser humano maravilloso, de esos que dejan huellas imborrables. No sé cómo aprenderé a vivir sin tu voz, tus abrazos y tu presencia. Me quedo con cada recuerdo, cada enseñanza y todo tu amor. Gracias por haberme elegido como hija. Te amaré hasta mi último suspiro”, señala el video publicado de la artista.

Asimismo, destacó en la descripción del video que fue un “papasito hermoso, que Dios te reciba en su gloria eterna, que ahí es donde perteneces. Nos vas a hacer mucha falta a mi mamá y a nosotras tus hijas. Descansa en paz, padre, ya no sufras.”

La despedida de Sheyla deja ver el enorme lugar que su padre ocupaba en su vida, pues lo describió como su héroe, su refugio y el amor más grande de su vida.