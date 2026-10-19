5 formas de acomodar tu Lengua de Suegra para darle elegancia a tu sala y delimitar espacios al instante

La Lengua de Suegra es una de las plantas favoritas para decorar interiores gracias a sus hojas alargadas y su apariencia elegante. Además de aportar un toque natural, puede ayudarte a separar ambientes, destacar rincones y darle personalidad a tu sala sin necesidad de comprar muebles nuevos .

De acuerdo con Architectural Digest, la sansevieria se relaciona con la protección, la prosperidad y la energía positiva dentro del Feng Shui. Su estructura vertical también la convierte en una alternativa decorativa para aprovechar esquinas, acompañar muebles y crear divisiones visuales en espacios abiertos.

5 formas de acomodar tu Lengua de Suegra para decorar la sala

Si buscas renovar tu hogar sin hacer remodelaciones, estas cinco formas de acomodar tu Lengua de Suegra pueden ayudarte a darle elegancia a tu sala y delimitar espacios al instante, especialmente si vives en un departamento o tienes una estancia que comparte lugar con el comedor.

1. Colócala junto al sofá para delimitar la zona de descanso

La forma más sencilla de integrar esta planta en la decoración es colocarla a un costado del sofá, especialmente si tienes una sala amplia. El contraste entre las hojas verticales y los muebles bajos crea una composición visual equilibrada que aporta elegancia sin recargar el ambiente. Elige una maceta de cerámica blanca, beige o negra para complementar los colores de tus muebles.

Colócala junto al sofá para delimitar la zona de descanso y Ponla entre la sala y el comedor para separar ambiente.|(Especial/Pinterest)

2. Ponla entre la sala y el comedor para separar ambientes

Si tu casa tiene un espacio abierto en el que la sala y el comedor comparten la misma habitación, una Lengua de Suegra alta puede ayudarte a distinguir ambas zonas sin instalar paredes ni gastar en separadores. Coloca una o dos macetas en el límite entre los ambientes, dejando suficiente espacio para caminar cómodamente. De esta manera, conservarás la sensación de amplitud y conseguirás una división visual natural.

3. Acomódala en una esquina para aprovechar el espacio

Las esquinas vacías pueden convertirse en puntos destacados de la decoración si colocas una Lengua de Suegra en una maceta de buen tamaño. Sus hojas alargadas aportan altura y atraen la mirada hacia arriba, por lo que funcionan muy bien junto a una ventana o cerca de un mueble auxiliar. Para conseguir un resultado elegante, procura que la maceta combine con los materiales y colores de la sala.

4. Colócala detrás de un sillón para crear una división visual

Otra forma de delimitar espacios consiste en poner la planta detrás de un sillón que no esté pegado a la pared. Esta distribución ayuda a diferenciar la zona de descanso de un pasillo, un recibidor o un pequeño espacio de lectura. Si tienes una sala grande, puedes combinarla con una lámpara de pie para crear un rincón acogedor sin necesidad de incorporar muebles voluminosos.

5. Agrupa varias macetas para destacar un rincón de la sala

Si quieres darle más protagonismo a tus plantas, reúne dos o tres Lenguas de Suegra de diferentes alturas en un mismo rincón. Puedes combinar macetas de distintos tamaños, pero procura mantener una paleta de colores similar para que el conjunto se vea ordenado. Esta alternativa es ideal para destacar una pared lisa o separar visualmente un área de circulación de la zona donde recibes visitas.

Acomódala en una esquina para aprovechar el espacio y Colócala detrás de un sillón para crear una división visual.|(Especial/Pinterest)

Dónde colocar la Lengua de Suegra para mantener el equilibrio en casa

Además de elegir una distribución que combine con tus muebles, conviene considerar las recomendaciones del Feng Shui. En su artículo sobre los lugares donde no se aconseja colocar esta planta, El Mueble aborda la importancia de elegir su ubicación de acuerdo con esta filosofía oriental. Algunas interpretaciones sugieren evitar que sus hojas puntiagudas apunten directamente hacia las personas y procurar que no obstaculice las entradas ni las zonas de paso. Estas recomendaciones son creencias tradicionales y no reglas científicas sobre la energía del hogar.

Desde el punto de vista práctico, la Lengua de Suegra necesita una maceta con buen drenaje y riegos moderados, pues el exceso de agua puede pudrir sus raíces. Aunque tolera condiciones de poca luz, suele desarrollarse mejor en un sitio con iluminación indirecta abundante.