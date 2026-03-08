Media melena lisa: Cortes rectos, a capas y ‘long bob’ para renovar tu look

La media melena se consolidó en los últimos años como uno de los estilos más versátiles dentro del mundo de la peluquería. Ni demasiado corta ni excesivamente larga, esta longitud permite experimentar con diferentes cortes y peinados sin perder naturalidad ni movimiento, especialmente en cabellos lisos.

De acuerdo con estilistas internacionales, la media melena favorece a la mayoría de los tipos de rostro y resulta ideal para quienes buscan renovar su look sin realizar un cambio demasiado drástico. Cortes de cabello rectos, capas suaves y el clásico long bob se posicionan entre las alternativas más elegidas en salones de belleza durante esta temporada.

3 cortes de media melena lisa que marcan tendencia en 2026

Los especialistas en estilismo capilar coinciden en que la media melena permite múltiples variaciones que aportan estructura, volumen o movimiento al cabello liso. Algunas de las opciones más recomendadas por expertos incluyen:



Corte recto clásico

Este estilo se caracteriza por un largo uniforme, generalmente a la altura de los hombros. El estilista británico Sam McKnight, reconocido por su trabajo en editoriales de moda, explica que los cortes rectos aportan una imagen sofisticada y minimalista, ideal para cabellos lisos porque resaltan el brillo y la textura natural.

Media melena con capas suaves

Las capas ligeras ayudan a generar movimiento sin perder densidad. Según el peluquero español Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, este corte es perfecto para quienes desean evitar que el cabello liso se vea demasiado pesado o sin forma.

Long bob o lob

El long bob, también conocido como lob, es uno de los cortes más solicitados en peluquerías. Consiste en una melena ligeramente más larga que el bob tradicional, con un acabado pulido o ligeramente texturizado. El estilista estadounidense Chris Appleton, conocido por trabajar con celebridades como Kim Kardashian, destaca que este estilo es elegante, moderno y muy fácil de mantener.

¿Cómo elegir la media melena ideal según estilistas profesionales?

A la hora de elegir el corte de media melena más adecuado, los especialistas recomiendan considerar factores como la forma del rostro, el grosor del cabello y el estilo de vida. Entre los consejos más repetidos por estilistas se destacan:

