4 ideas para hacer cajas sorpresa con tela y papel que tienes guardado en casa: paso a paso

Las cajas artesanales o sorpresa se pueden hacer con materiales que quizá tengas guardados en casa, como lo son las hojas de colores, cartulina, papel de scrapbook, retazos textiles, entre otros que suelen quedar después de trabajos escolares, como lo son los calendarios de KPop Demon Hunters en PDF para imprimir | De lunes a viernes y gratis.

Existen diferentes modelos que cambian según la forma de la estructura, el tipo de cierre y la decoración del interior. Algunos tutoriales utilizan una base con 4 paneles que se abren al retirar la tapa, mientras otros recurren a pliegues de origami o a piezas de cartón cubiertas con tela, como estas 5 ideas 'decoupage' para decorar el comedor con estilo moderno.

4 ideas para hacer cajas sorpresas con tela y papel que tienes guardado en casa: paso a paso|IA

Las ideas de caja sorpresa

1. Caja explosiva: La primera opción es conocida como explosion box y se basa en una estructura cuadrada que mantiene sus lados cerrados hasta que la persona retira la tapa. El diseño básico utiliza un cuadrado central y cuatro paneles laterales, con posibilidad de crear capas de diferentes tamaños para conseguir mayor profundidad.

2. Caja con tapa: La segunda propuesta requiere menos piezas y funciona para entregar caramelos, notas o pequeños objetos. Se puede elaborar con una hoja de color, tijeras, silicón, perforadora y listón. Para ello, se utiliza un rectángulo de 18 x 13 centímetros, que después adquiere una forma tubular mediante dobleces y pegamento.

3. Origami con mensaje: Una tercera opción no requiere de pegamento y esa es la caja sorpresa de origami hecha con una sola hoja cuadrada. El modelo adquiere su forma mediante dobleces y, al abrirlo, muestra un mensaje oculto en el interior.

4. Caja con varias capas: La cuarta opción requiere de varias hojas para formar una estructura con compartimentos. Para ello se deben construir diferentes capas con forma de cruz, marcar los dobleces con una regla y unirlas para obtener una caja que puede incorporar fotografías y adornos.