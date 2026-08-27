Ideas DIY: Cómo tejer diademas crochet para este regreso a clases 2026; le darán un toque único a tu look

No cabe duda que nos encontramos ante una de las tendencias más virales; el crochet, técnica que consiste en tejer hilo o estambre utilizando un ganchillo. Sin embargo, a través de ella se pueden hacer diversas manualidades como figuras, accesorios e incluso ropa, es por eso que en esta ocasión te presentamos cómo puedes tejer algunas diademas, un accesorio ideal para tu cabeza, el cual hará que tus looks resalten, especialmente este regreso a clases.

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Diademas de crochet ideales para utilizar este regreso a clases 2026

Estas diademas son ideales para complementar outfits ya que a través de sus tonos brindan un pop de color. Para hacerlas puedes utilizar el estambre o hilo de tu preferencia así como el color que más prefieras; todo dependerá de tus gustos además de que necesitarás un ganchillo, y tijeras.

Diademas de crochet con caída en la parte inferior

Para realizar esta idea deberás utilizar un ganchillo de 3mm. Primero harás una cadena de 13 puntos y posteriormente una de 11 puntos. En la tercera vuelta harás 3 puntos altos y después dos cadenetas al aire. En el tercer punto harás un punto doble alto. Para hacer esta diadema deberás hacer flores, aproximadamente 30 aunque todo dependerá del largo que prefieras. Incluso puedes utilizarla como una especie de collar. Por otro lado, si no eres fan de las flores puedes utilizar el tipo de puntaje que prefieras para tejer.

Diademas de crochet de flores

Esta idea consiste en tejer la diadema con un puntaje de flores. Para hacerla deberás tejer 42 cadenas aproximadamente. Es importante que utilices el hilo o estambre con el que más te acomodes ya que entre mejor te sientas con el tipo de material más fácil será tejer con ayuda del ganchillo. Esta idea es perfecta para utilizar un tono rojo, el cual le añade un estilo único a cualquier look.

Diadema de crochet con nudo en medio

Esta idea de diadema es perfecta para utilizar en días fríos o nublado ya que cubre la mitad de la cabeza. Uno de los detalles más lindos que tiene es que posee un nudo en la parte de en medio. Para hacerla deberás tejer una tira larga de cadenas (hasta que rodee la cabeza), puede ser de 45 cm aproximadamente. Una vez que la tengas lista deberás tejer dos cadenas más y en una tercera comenzar a hacer medios puntos altos hasta completar la fila. Tendrás que tejer dos cadenetas de subida y hacer un punto medio alto en cada punto. Es importante que dejes una hebra alta para coser. Para hacer el nudo deberás unir dos extremos y hacer que uno entre en el otro, coserás 4 bordes juntos y listo.