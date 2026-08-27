Cómo tejer un collar de perro a crochet: 7 ideas bonitas y originales para tu mascota
Te van a fascinar estas ideas y tutoriales para aprender a tejer un collar para perro a crochet. Tu “lomito” será el más bonito y envidiado del parque.
El ganchillo puede ser el pasatiempo perfecto para crear hermosos detalles y accesorios para tus seres queridos; por supuesto, eso incluye a tus mascotas. A continuación te compartiremos algunas ideas para tejer un collar de perro a crochet, de manera que tu mejor amigo de 4 patas sea la envidia de todos en el parque por tener un accesorio único y hecho por ti.
7 ideas para tejer un collar de perro a crochet
1. Collar en 2 colores
Comenzamos con una opción hermosa pero también sumamente amigable con los principiantes en el mundo del crochet. Este collar, adaptable para todas las tallas, puede tener un diseño con 2 colores que prefieras; se ajusta con un par de botones.
2. Con forma de cuello de camisa
Nos encantó este diseño por lo tierno que resulta. Es un collar sencillo de perro a crochet, en tonos pastel y con la forma de un cuello de camisa. Se puede ajustar sin problemas al tamaño del cuello de tu mascota y se cierra mediante un par de cordones anudados.
3. Arnés con aro
Aquí tenemos una opción más utilitaria, que te puede servir para un paseo en el parque con tu mascota; la idea es que puedas sujetarlo con un accesorio bonito, práctico y de material suave. Es un arnés completo que se ajusta a la correa con ayuda de un aro metálico. Se puede hacer para perros de talla pequeña.
4. Tipo bandana
Si te gusta cómo se ven los pañuelos o bandanas adornando el cuello de los perritos, aquí tienes un tutorial para aprender a hacer este accesorio bajo la técnica del crochet. Es una gran opción si quieres un adorno que se note bastante y que sea más fácil de ajustar con las tallas grandes o de mucho pelo.
5. Collar para perro a crochet, con diseño de grecas
Nos encantó este tierno diseño que una vez más recrea el estilo tipo cuello, en 2 colores y con un patrón de grecas. Se anuda con cordones y puedes hacerlo en diferentes tamaños.
6. Cómo tejer un arnés dependiendo del tamaño de tu perro
Este tutorial con subtítulos en inglés es mucho más específico en cuestión de cómo adaptar el tamaño del arnés que estás creando, en función con el tamaño de tu mascota.
7. Con forma de corbata de moño
Finalizamos el listado con una opción totalmente adorable y muy conveniente para perros pequeños. Por ejemplo, si tienes varios cachorritos que quieres diferenciar, esta es una buena idea. Es un collar delgadito y fácil para principiantes en el crochet, con forma de moño.