Esta es la mejor forma de cuidar tu manicura al retirar el gelish

Al retirar el gelish de nuestra manicura, es importante darle el cuidado adecuado, ya que nuestras uñas se encuentran más débiles, haciéndolas susceptibles a rupturas inesperadas. Por suerte, es posible cuidarlas aplicando ciertos tips en tu rutina diaria.

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Para que comiences a hacerlo, te detallaremos algunos consejos para cuidar de ellas, alternativas que harán un gran cambio, así que toma nota de todo lo que te vamos a compartir.

¿Cómo cuidar tu manicura después del gelish?

Para cuidar tus uñas al retirar el gelish, no hay que hacer importantes cambios; solamente debes aplicar sencillos tips para cuidar de tu manicura. Considera aplicar los siguientes pasos:



No apliques más gelish; tal vez sientas la tentación de hacerlo, pero mejor espera unas 3 semanas antes de aplicar otros productos.

sientas la tentación de hacerlo, pero mejor espera unas 3 semanas antes de aplicar otros productos. Hidrata constantemente uñas y cutícula; puedes aplicar crema o aceite especial para esa zona.

Por el momento, mantén tus uñas cortas; conforme son más largas, son más susceptibles de romperse, no te arriesgues.

Si usas mucha agua o productos de limpieza, protégelas con guantes; la humedad y ese tipo de químicos las hace más blandas.

Si tienes producto, no lo arranques y evita los limados en exceso.

Recuerda que la alimentación es fundamental para su buen crecimiento, así que mantén una dieta balanceada constantemente.

¿Cuánto tiempo tardan en recuperarse las uñas?

Como lo mencionamos anteriormente, se recomienda esperar unas 3 semanas para que tu manicura se pueda recuperar, pero para tener una mejor recuperación te recomendamos esperar hasta 4 meses; conforme les des más tiempo, verás un buen cambio. Igualmente, evita todo lo que sea acrílico y tips para que no adelgacen tus uñas, y si lo aplicas recuerda retirar correctamente con ayuda de un profesional.

Aplica todos los tips para cuidar tus uñas; observarás un buen cambio y evitarás rupturas inesperadas. Recuerda cuidarlas constantemente y darles ciertas pausas al momento de aplicar productos en tus uñas. Pon a prueba todos los tips y cuéntanos cómo te funcionaron.