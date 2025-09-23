El secreto de los dermatólogos para retirar uñas de gelish en casa y en 5 pasos fáciles

El esmalte en gel, mejor conocido en México como uñas de gelish, es una alternativa relativamente económica y efectiva para lucir un manicure resistente, brillante y más duradero que los esmaltes convencionales. Pero, si quieres retirarlo en casa y no lo haces de manera segura, puedes terminar causando un daño en tus uñas.

A continuación te compartimos un método sencillo, seguro y efectivo para quitar las uñas de gelish en casa.

Crédito: Unsplash. Konstantin Shmatov

Cómo retirar las uñas de gelish en casa, según los dermatólogos

De acuerdo con la doctora Shari Lipner, miembro de la Academia Americana de Dermatología, la acetona es la sustancia más efectiva para quitarte la manicura rápido y fácil. Si te pusiste esmalte en gel, estos son los pasos que debes seguir.

Materiales para quitar uñas de gelish en casa

Vaselina.

Algodón.

Tijeras.

Acetona 100% pura.

Plástico para envolver comida.

Un paño.

Una toalla.

Paso 1: protege tu piel

Aplica una capa ligera de vaselina a cada cutícula y la piel que rodea tus uñas. Esto es para proteger tu piel de la acetona, que puede causar irritación o reacciones adversas.

Paso 2: haz bolitas de algodón

Corta pedacitos de algodón, cada uno del tamaño aproximado de tu uña; sé lo más precisa posible con el tamaño del algodón, para tener una medida extra de protección para tu piel.

Paso 3: aplica en tus uñas

Vas a mojar una bolita de algodón en cada uña y luego tienes que envolver esa uña con plástico de cocina. Es importante envolverla bien, pero no tanto que corte la circulación de tu dedo.

Es más fácil trabajar con una sola mano a la vez.

Paso 4: deja que la acetona trabaje

Puedes dejar la envoltura en las uñas por 10 minutos. Cuando quites el plástico, la mayor parte del esmalte ya debería estar fuera de tus uñas.

Paso 5: retira los restos

Puedes quitar sobrantes del esmalte con un paño humedecido en agua tibia. Frota solo tus uñas, no tu piel. No se te ocurra arrancar con tus otras uñas el esmalte sobrante.

Cómo cuidar tu piel después de quitar las uñas de gelish

Inmediatamente después de seguir los 5 pasos para quitar uñas de gelish, lava tus manos con agua tibia y jabón sin fragancia. Por 7 días, aplica una capa de vaselina en tus cutículas y en la piel que rodea tus uñas.