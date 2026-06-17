Esta es la mejor forma de empezar en el yoga si eres principiante

El yoga es una actividad física y de relajación, que se ha ganado el cariño de varias personas que lo practican, debido a que logras activar ciertos músculos, además de lograr disminuir tu estrés fácilmente. Aunque es fácil de realizar, para otras personas puede resultar todo un reto su realización al empezar, en especial si son principiantes.

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Para que lo puedas intentar, te detallaremos cuál es la mejor forma para poder iniciar en la práctica de la actividad física en unos sencillos pasos.

¿Cómo empezar a hacer yoga desde cero?

A diferencia de otras prácticas deportivas, el yoga es posible hacerlo con pocos materiales, además de que varios de ellos puedes conseguirlos a precios bajos. Para empezar, debes conseguir los siguientes objetos:

Tapete de yoga

Bloques y correas para trabajar la flexibilidad.

Bocina, ideal para trabajar con música de relajación.

Ropa cómoda que te permita estirarte.

Se recomienda hacer sesiones completas de hasta 60 minutos para poder trabajar correctamente los músculos. Pero cuando somos principiantes, se recomienda empezar con lapsos de 15 a 30 minutos, en los que principalmente debes escuchar tu cuerpo.

¿Cómo hacer una sesión de yoga si soy principiante?

Para tener la mejor forma de empezar en el yoga como principiantes, se recomienda que lo tomes con calma, realizando sencillos pasos para preparar a tu cuerpo. Realiza los siguientes pasos:

Realiza 10 minutos de calentamiento; los primeros 5, enfócate en controlar tu respiración; el tiempo restante, moviliza las articulaciones.

De 15 a 20 minutos, realiza secuencias suaves y mantén la postura que hagas por 8 respiraciones.

Para terminar, realiza 5 minutos de respiración, acostándote en el suelo, dejando que tu cuerpo se recupere.

Puedes optar por hacer rutinas básicas que hay en internet o acudir a clases más especializadas; solamente encuentra la mejor forma con la que te puedas sentir cómoda al hacer la actividad. Recuerda tomarlo con calma, en especial si no cuentas con condición física. De todos modos, si tienes problemas de salud, te recomendamos previamente consultar con un especialista.