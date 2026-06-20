Qué es el mascarpone, el ingrediente estrella para preparar tiramisú al estilo MasterChef 24/7

El tiramisú es uno de los postres italianos más conocidos de la gastronomía internacional. Y lejos de ser una preparación compleja, la receta de MasterChef 24/7 demuestra que hacerlo en casa en realidad es bastante sencillo y se requiere de ingredientes relativamente fáciles de conseguir, como el mascarpone, un tipo de queso que se encarga de aportar textura y consistencia, por lo que es imprescindible conocerlo para sacarle provecho.

En términos generales, el mascarpone es un queso italiano hecho a base de crema de leche de vaca. Cuenta con una consistencia suave y cremosa, mientras que su sabor es muy ligeramente dulce y un tanto de gusto "mantequilloso" por su concentrado de grasa butírica. Estas cualidades lo vuelven ideal para usarse en la repostería, ya que se puede mezclar con huevo, azúcar y hasta café sin perder su cuerpo, según Food Network.

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¿Cómo usar el mascarpone? Los postres con los que queda delicioso, además del tiramisú

A pesar de que es uno de los ingredientes más populares en la receta del tiramisú tradicional, el mascarpone tiene diferentes uso en la repostería y hasta puede añadirse en algunos platillos salados. En los postres, el tiramisú queda bien para hacer tartas de queso, tartines con azúcar morena, galletas de fresa con queso, pastel de queso con algodón dulce y crumbles de frutos rojos.

Mientras que para la versión salada, información del portal especializado Arborea1956, el mascarpone suele emplearse para hacer salsas que se sirven sobre pastas, pizzas, focaccias y hasta risottos (otra de las preparaciones que han puesto a prueba a los cocineros de MasterChef 24/7).

El mascarpone se puede usar en una gran variedad de recetas dulces y saladas|Canva

¿Cuál es la diferencia entre el queso crema y el mascarpone?

Por su textura cremosa y sabor ligero, se llega a pensar que el mascarpone y el queso crema son lo mismo, pero en realidad son completamente distintos y es muy importante tener en mente las características principales de cada producto. En este sentido, un artículo de Cheese Professor señala que la diferencia principal entre ambos es su proceso de fabricación.

Adicionalmente, sus contenidos de grasa butírica es totalmente opuesto; pues mientras el mascarpone tiene un aproximado de 75% para lograr su consistencia, el queso crema tiene apenas un 33%, lo que lo hace un tanto más manejable.