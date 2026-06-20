La tendencia coreana de maquillaje que es tendencia en TikTok

Hay mujeres que con el paso de los años van perdiendo la suavidad en la piel y es notorio que empiecen a aparecer las primeras líneas de expresión como arrugas, bolsas en los ojos, entre otros. Es por eso que, tienden a utilizar maquillaje para ocultar estas imperfecciones y así lucir siempre jóvenes y relucientes. Pero, lo que seguro no sabías es que hay una técnica coreana de maquillaje que es tendencia en TikTok que te permitirá rejuvenecer el rostro.

En el mundo del maquillaje nos podemos encontrar con varias técnicas, las cuales cada una tendrá sus características y que tiene como objetivo embellecer el rostro, como así también ocultar algunas imperfecciones. En este caso, se ha popularizado en el último tiempo la belleza coreana que se centra principalmente en la salud y el cuidado de la piel por encima del maquillaje pesado; y que puede ser usado por todo tipo de mujeres.

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Por otro lado, hace poco estuvo en tendencia la técnica de maquillaje de glass skin y la estética clean girl, pero quedará en el olvido porque será reemplazado por una técnica que se ha viralizado en TikTok y que así les permitirá quitar años de encima, es fácil de aplicar y te permitirá lucir mucho más joven.

Cuál es la técnica de maquillaje coreana tendencia en TikTok

La técnica de maquillaje coreana que es furor en TikTok consiste en lograr los labios efecto agua o water glow lips, que es una tendencia que se caracteriza por apostar por acabados ligeros, luminosos, frescos que quitarán años de encima con un simple gesto. Esta técnica nace de la búsqueda constante de luminosidad y que opta por otros labiales.

Cuál es la clave de esta técnica de maquillaje

Gracias a esta técnica coreana, vas a lograr que los labios tengan una apariencia hidratada, flexible y ligeramente translúcida, con el objetivo de lograr que los labios permanezcan jugosos y saludables. La clave radica en las fórmulas híbridas que combinan el brillo del gloss, la duración de una tinta labial y el confort de un tratamiento hidratante. Además, funcionan perfectamente con bases ligeras, coloretes en crema y maquillajes luminosos.