Los odontólogos coinciden: este es el mejor momento de la mañana para lavarte los dientes

Cada vez que nos levantamos en la mañana, más allá de realizar las primeras necesidades; lo que hace una persona además de lavarse la cara, es cepillarse los dientes; y es que puede tener un olor desagradable y que será clave para refrescar la boca. Hay quienes lo hacen una vez que terminan de desayunar, por lo que los especialistas en odontología, coincidieron en que este es el mejor momento para cepillarse los dientes y que todos deberían aplicarlo para una buena salud bucal.

Noticias Bajío del 3 de julio 2026

Cepillarse los dientes es una de las tareas de higiene más importantes de todas, teniendo en cuenta que si no lo hacemos, las personas pueden sufrir la aparición de caries, la presencia de malos olores, conocido como halitosis, o incluso problemas a largo plazo con la dentadura. Por eso, una buena higiene oral ayudará a las personas a disfrutar de la vida, permitiéndole hablar con claridad; saborear, masticar, entre otros.

No es necesario mencionarlo, pero cepillarse los dientes tiene una gran cantidad de beneficios que son importantes destacar como que previene caries; evita enfermedades de las encías; combate el mal aliento; contribuye a la salud general; reduce tratamientos costosos; entre otros. Pero, el gran interrogante es en qué momento de la mañana es ideal para lavarse de los dientes, y los odontólogos expertos tienen la respuesta.

El mejor momento para cepillarse los dientes, según odontólogos

Hay personas que se lavan los dientes antes de desayunar y comenzar sus actividades; pero hay quienes prefieren hacerlo después de esta comida; y lo que explicaron los odontólogos, es que el mejor momento para hacerlo es antes de desayunar, teniendo en cuenta que puede aportar una mayor protección a la boca. Pero, además, aseguraron que esto está relacionado con lo que sucede en la boca mientras la persona duerme.

Siguiendo en esta línea, durante la noche, la producción de saliva disminuye de manera considerable y el efecto limpiador natural se reduce; creando un entorno ideal para que las bacterias se multipliquen y formen una capa de placa sobre los dientes y al eliminar esas bacterias, evitará que entren en contacto con los alimentos.

Cuántas veces hay que cepillarse los dientes

Por otro lado, otro de los grandes interrogantes que surge es cuántas veces hay que cepillarse los dientes y los especialistas coinciden en que debe hacerse tres veces en el día; antes de desayunar; después de comer y antes de dormir.