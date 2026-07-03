Colocar trozos de cebollas en tus plantas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Para todos los amantes de la jardinería, deben saber que el cuidado de plantas es fundamental para que se mantengan fuertes durante gran parte de la temporada y que no sufran en el invierno. Y si bien se utilizan productos químicos para su mantenimiento, los jardineros expertos han compartido métodos naturales que son altamente efectivos, como el hecho de que se coloquen trozos de cebolla en las plantas y se trata de un antifúngico muy potente para proteger a tu jardín.

Noticias Guerrero del 3 de julio 2026

Durante el verano, es común que muchas personas le dediquen tiempo al cuidado del jardín; y es que es algo que debe hacerse con responsabilidad para poder garantizar una buena salud en nuestras plantas. Dentro de esas tareas, se encuentran la poda, la colocación de fertilizantes, el riego, entre otras. Esto ayudará a que permanezcan fuertes y evitar la aparición de hongos, insectos o que las hojas adopten un color diferente.

Para eso, es fundamental la utilización de fertilizantes y que hará de nuestras plantas algo más fuerte evitando todo este tipo de problemas para el jardín. Sin embargo, muchos de estos productos pueden ser nocivos para las raíces, por lo que los jardineros recomiendan usar productos naturales que son más efectivos, como lo pueden ser las cáscaras de cebolla, muy usada en la cocina, pero que tiene sus propiedades para la jardinería.

Por qué todo el mundo está colocando trozos de cebolla en las plantas

Por si no lo sabías, la cebolla tiene propiedades que son muy beneficiosas para las plantas, como el poder de combatir algunas plagas, enfermedades; funcionará como un antifúngico que ayudaráa eliminar o prevenir la aparición de hongos en las plantas y que cuenta además con propiedades insecticidas y antibacterianas.

Cómo aplicar este truco a las plantas