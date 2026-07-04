Confirman la muerte de querida influencer junto a su pequeña hija; esto es lo que se sabe:

Este viernes se confirmó la muerte de la influencer Bárbara Celeste, dejando un gran vacío, pues en los últimos años se había hecho un nombre dentro de las redes sociales, pues con miles de seguidores, compartía su día a día, donde su contenido se enfocaba en la maternidad, humor así como vida y estilo.

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La muerte de Bárbara se ha confirmado luego de poco más de una semana de que dos sismos causaran grandes destrozos en Venezuela y lamentablemente, se reportó que se ha encontrado su cuerpo dentro de escombros.

¿Quién era Bárbara Celeste?

Con más de 50 mil seguidores en Instagram, Bárbara Celeste Vivas Carvallo era una creadora de contenido de 31 años, quien con su carisma y creatividad logró conectar con una gran cantidad de personas.

Dentro de sus redes sociales, podíamos ver su día a día, el cuál compartía con su familia formada por su esposo y su hija. Lamentablemente ella y su hija Teresa fallecieron tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio; se sabe que el edificio donde vivía colapsó.

¿De qué magnitud fueron los sismos de Venezuela?

El pasado miércoles 24 de junio, el norte de Venezuela fue sacudido por doble sismo, donde el primer movimiento telúrgico tuvo una magnitud registrada de 7.2 en escala Richter, seguido inmediatamente por un segundo terremoto más fuerte de 7.5.

Estos sismos golpearon la región central del país con menos de un minuto de diferencia y su epicentro se ubicó en el estado de Yaracuy, una de las ciudades más afectadas por este fenómeno natural.

¿Cómo ayudar a las personas afectadas por los sismos en Venezuela?

Si quieres apoyar desde México, puedes donar en especie en los centros de acopio organizados por la Embajada de Venezuela en México, así como por la comunidad venezolana. También es posible realizar aportaciones económicas a través de organizaciones internacionales.

